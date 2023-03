San Mauro Torinese, operaio di 33 anni morto scivolando dal tetto

Un’altra giovane vita spezzata nel luogo che dovrebbe rappresentare una certezza, in termini di rispetto dei diritti e di sicurezza, il luogo di lavoro. Questa volta a perdere la vita è stato un operaio di origine bosniache, Amel Marusic, residente a Biella. Un’esistenza interrotta tragicamente a soli 33 anni: l’operaio è precipitato dal tetto di un capannone in via Emilia, a San Mauro Torinese, dove stava lavorando per degli interventi di ristrutturazione.

Operaio morto a San Mauro Torinese

Il volo di circa dieci metri, verificatosi il 17 marzo 2023, è stato letale. Non si conoscono ancora le dinamiche che hanno causato la caduta, solo il lavoro dei Carabinieri della compagnia di Chivasso e degli ispettori dello Spresa dell’ASL To4 chiarirà le cause del terribile incidente e appurerà una eventuale mancanza del rispetto delle norme che regolano la sicurezza sul lavoro.

Da una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso l’equilibrio mentre camminava su una ondulina in plexiglass, rivelatasi letale. L’operaio stata eseguendo i lavori per conto di una ditta di Mottalciata, con un regolare contratto di lavoro. Per conoscere le dinamiche di quanto accaduto, occorrerà aspettare l’esito dell’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti, aperta dalla procura di Ivrea, che dovrà accertare eventuali inadempienze o responsabilità. Come da prassi, al fine di consentire l’espletamento delle indagini, sia il capannone che uno dei mezzi utilizzati per il lavoro sono stati messi sotto sequestro.

I morti sul lavoro in Italia

L’Osservatorio Nazionale morti sul lavoro, con sede a Bologna, parla di 132 lavoratori morti sul luogo di lavoro dall’inizio dell’anno ai primi di marzo. L’ente registra le cosiddette morti bianche in apposite tabelle excel che riportano la data del decesso, la provincia, la regione della tragedia, l’identità della vittima, l’età, la professione, la nazionalità e i cenni sull’infortunio mortale. Dal 1° gennaio 2008, anno di apertura dell’Osservatorio al 31 dicembre 2022, sono morti complessivamente 19.519 lavoratori, di questi 9.489 per infortuni sui luoghi di lavoro.