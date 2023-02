Padova, operaio morto schiacciato dal portone durante il trasloco

Ennesima morto sul luogo del lavoro in Italia, questa volta a Padova, un operaio è stato schiacciato da un portone durante un trasloco. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 14:00 lungo corso del Popolo, una delle vie principali della città.

L’incidente sul lavoro a Padova

Si è consumata una vera e propria tragedia quest’oggi a Padova in corso del Popolo. Un operaio di una ditta di traslochi stava svolgendo le sue comuni operazioni quando improvvisamente ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione, il dipendente della ditta stava trasportando un grosso divano quando una delle pesanti ante del portone di ingresso è precipitato e lo ha colpito in testa.

Sul luogo dell’incidente si sono precipitati i soccorsi, nel dettaglio gli operatori del Suem sono arrivati subito sul luogo ma i loro interventi si sono rivelati inutili. L’uomo è morto sul colpo e per lui non c’è stato nulla da fare. Sul luogo inoltre, sono giunti anche i carabinieri della stazione di Padova principale, guidati dal luogotenente Giovanni Soldano che ora indagheranno sull’accaduto e cercheranno di ricostruire l’evento nei minimi dettagli. In seguito in corso del Popolo sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.

Bloccato corso del Popolo a causa dell’incidente

Ovviamente, la morte durante il trasloco dell’operaio di Padova ha paralizzato la città e corso del Popolo. Difatti, il metro-tram che percorre il corso ha bloccato la sua corsa per permettere le operazioni di messa in sicurezza dell’area e dare spazio ad agenti e soccorritori.

Solo dopo il pubblico ministero di turno è stato messo al corrente di questa disgrazia e ha concesso il nullaosta per la rimozione della salma dell’operaio. Quest’ultima è stata quindi trasportata all’istituto di Medicina legale di Padova. Insomma, un’ennesima tragedia sul luogo di lavoro in Italia, una terribile costante in questo inizio di 2023.