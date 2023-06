Lonato, operaio al lavoro morto investito da un camion in A4

Brutto incidente a Lonato, in provincia di Brescia, un operaio al lavoro è stato investito da un camion in A4. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per l’operaio che ha perso la vita. Si tratta dell’ennesima morte sul lavoro in Italia in questo 2023, un trend negativo che continua a crescere.

La dinamica dell’incidente avvenuto a Lonato fatale per un operaio

Il fenomeno delle morti sul lavoro continua in Italia, infatti nella zona di Lonato è stato registrato un terribile incidente in autostrada A4 (Venezia – Torino) accaduto questa mattina, verso le ore 11. La vittima è stata un operaio di 60 anni residente a Piove di Sacco, nel padovano. L’uomo è stato investito da una macchina asfaltatrice che procedeva in retromarcia, mentre lui era impegnato nei lavori stradali sotto un cavalcavia, nel tratto tra Desenzano del Garda e Brescia. Per lui non c’è stato niente da fare ed è morto sul colpo. Infatti è stata troppo violenta la forza dell’impatto tra la macchina e l’operaio e lo scontro gli ha provocato ferite troppo gravi per essere guarite.

Strada chiusa e disagi al traffico

Poco tempo dopo sono arrivati i soccorsi allertati dagli altri operai che hanno assistito all’incidente con un’automedica, un’ambulanza e anche un elicottero, ma i loro sforzi sono stati inutili perché l’uomo era già morto. La polizia stradale di Verona Sud ha effettuato i rilievi con i tecnici dello Psal di Ats per ricostruire la dinamica esatta e definire le colpe dell’autista che in quel momento era alla guida del mezzo. Il tratto dell’autostrada coinvolto nell’incidente è rimasto chiuso per circa mezz’ora per consentire alla polizia e ai soccorsi di agire in totale sicurezza: le lunghe code di traffico, che si sono accumulate di conseguenza, devono ancora essere smaltite completamente.