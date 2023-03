Frattamaggiore, operaio morto travolto da tubi e impalcature

Sembrano tutte uguali, per i luoghi in cui avvengono, per le dinamiche, per i titoli dei giornali, ma non lo sono: le morti sul lavoro sono ognuna il risultato di una storia a sé, la storia di uomini e donne che ogni giorno escono di casa con la speranza di migliorare le proprie condizioni di vita e quelle della propria famiglia ma che spesso, troppo spesso, non fanno ritorno. È successo pochi giorni fa ed è successo di nuovo in un cantiere a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dove un operaio è morto travolto da tubi e impalcature.

Operaio morto a Frattamaggiore

A perdere la vita è stato Jan Marcin Urbanski. Secondo una prima ricostruzione l’uomo è deceduto finendo travolto da diverse attrezzature. Originario della Polonia, viveva da tempo a Napoli, dove lavorava per la ditta Genny Ponteggi. Al momento dell’incidente si trovava nel cantiere in via Martiri d’Otranto.

La causa della morte sarebbe da ricercare nel violento impatto: l’operaio sarebbe infatti rimasto schiacciato dal peso del materiale e delle strutture crollate su di lui. Solo dopo l’esito dei rilievi effettuati dai Carabinieri della compagnia di Caivano, da quelli del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e da quelli del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Napoli, oltre a quelli effettuati dal personale dell’Asl Napoli 2 Nord, si potrà capire cosa è davvero successo nel cantiere di Frattamaggiore.

Sul cadavere dell’uomo è stata richiesta l’autopsia, disposta dal pubblico ministero di turno: il corpo di Jan Marcin Urbanski è stato così trasferito all’obitorio dell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, in attesa dell’esame che sarà effettuato nei prossimi giorni, con la speranza che possa fornire elementi utili per capire le dinamiche della tragedia.

Seconda vittima sul lavoro in Campania in poche ore

Il 40enne che ha perso la vita è il secondo operaio morto sul lavoro nella Regione in sole ventiquattro ore: la Campania piange infatti anche la scomparsa di un muratore di 29 anni, deceduto mentre effettuava dei lavori di ristrutturazione all’interno di un appartamento ad Aversa.