Operaio filippino muore in Qatar, l’ad del Mondiale: «La morte fa parte della vita»

Commissioni insostenibili per i commercianti, problemi di privacy, paragoni senza senso con i Paesi stranieri: sono le (infondate) teorie di Meloni e soci per giustificare le misure contro i pagamenti elettronici. L'Italia però è prima per evasione in Europa. E così non si fa altro che favorire ancora di più il sommerso. Mettendo a rischio la tenuta dei conti.