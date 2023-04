Milano, due operai morti e uno gravemente ferito per il crollo di una piattaforma

Tragedia all’interno del golf club Le Rovedine di Noverasco di Opera (Milano), dove questa mattina si è verificato un incidente sul lavoro in cui sono morti due operai. Un terzo lavoratore di 25 anni è rimasto ferito in modo grave.

Due operai morti a Milano

Secondo quanto ricostruito, i tre stavano potando un albero ad alto fusto quando, per cause ancora da accertare, il cestello della piattaforma aerea su cui erano posizionati, sostenuto da un braccio meccanico, ha ceduto facendoli cadere nel vuoto per circa 15 metri. La struttura, poi, li avrebbe travolti e schiacciati. I primi ad accorrere, dopo aver udito un tonfo, sono stati alcuni operai del centro manutenzione del club.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti in via Karl Marx 16 con quattro ambulanze, due auto mediche e l’elisoccorso, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di due degli operai, rispettivamente di 51 e 69 anni. Il terzo, disincastrato dai resti della piattaforma dai Vigili del Fuoco, ha riportato traumi al cranio e al torace oltre che fratture multiple alle gambe e a un braccio. Incosciente e in condizioni molto gravi, è stato trasportato in elicottero, in codice rosso, all’ospedale Niguarda di Milano.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i funzionari della Procura e le autorità, che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e ad accertare il rispetto delle norme di sicurezza da parte dell’azienda Lattoneria Edile Pavese.

Il precedente una settimana fa

Solo pochi giorni prima un altro lavoratore aveva perso la vita dopo essere precipitato dal tetto del capannone della Cifa di Senago (Milano). La vittima, che si chiamava Giuseppe Danieli e aveva 71 anni, viveva a Giussano ed era regolarmente assunto in un’azienda Lissone. Al momento dell’incidente, l’uomo stava installando delle tubazioni di gas.