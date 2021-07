Ho visto un pesce Re

Un grande pesce tropicale si è arenato su una spiaggia dell’Oregon la scorsa settimana. Si tratta di un opah, detto anche pesce Re, pesa 45 chili ed è lungo 106 centimetri. Un ritrovamento abbastanza inusuale visto che di solito questo tipo di pesce vive in pieno oceano e lontano dalle coste. La foto dell’esemplare è stata pubblicata sulla pagina dell’acquario di Seaside, cittadina a 125 chilometri da Portland a ridosso del confine col Canada. Non è però la prima volta in assoluto che un opah è avvistato nelle acque dell’Oregon: nel 2009, come riporta anche OregonLive, un esemplare di 44 chili è stato catturato a largo della foce del fiume Columbia. Gli esemplari possono crescere fino a 180 centimetri e pesare oltre 200 chili. Si nutrono soprattutto di krill e calamari.

L’opah, un pesce dall’aspetto insolito

Ascoltato dalla Cnn, il direttore dell’acquario Keith Chandler ha detto che «la gente era piuttosto eccitata dall’evento, perché è raro trovare questi esemplari a riva». Il National Oceanic and Atmospheric Administration (Nooa) definisce l’opah un pesce «dall’aspetto insolito», dal corpo rotondo e piatto di colore grigio argenteo: «Verso il ventre, l’argento sfuma in un rosso rosato, punteggiato di macchie bianche», si legge sul sito del Nooa. «Le loro pinne e la loro bocca sono rosse e i loro grandi occhi sono circondati d’oro». A causa delle condizioni in cui è stato trovato il pesce, Chandler crede che fosse sulla spiaggia da meno di un’ora prima che il personale dell’acquario fosse avvisato. «Sfortunatamente lo abbiamo ritrovato senza vita, ma siamo arrivati ​​prima degli uccelli», ha detto. Adesso il pesce sarà conservato in un grande congelatore. L’acquario ha intenzione di lavorare con un’organizzazione locale, il Columbia River Maritime Museum, per sezionarlo, procedura alla quale assisterà anche un “fortunato” gruppo di studenti. Attraverso la dissezione del pesce, l’acquario intende ottenere il maggior numero di informazioni possibili su quell’esemplare e su tutta la specie.