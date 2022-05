Ons Jabeur è la prima tennista africana a vincere un torneo Wta 1000

È Ons Jabeur la prima africana (e anche araba) a vincere un titolo Wta 1000. La tennista tunisina ci è riuscita grazie al successo per 7-5, 0-6, 6-2 ottenuto sulla statunitense Jessica Pegula a Madrid. Grazie a questo successo (si tratta del secondo trofeo Wta in carriera) Jabeur tornerà al suo best ranking, ovvero il settimo posto della classifica mondiale. Le cose da sapere su di lei.

Ons Jabeur, «un prodotto al 100 per cento tunisino»

Nata il 28 agosto 1994 nella città marittima di Ksar Hellal e cresciuta a Susa, Ons Jabeur ha preso in mano la sua prima racchetta a tre anni: a dieci, visto che il suo circolo non aveva campi da tennis, si allenava in quelli degli hotel vicini. La svolta a 14 anni, quando è stata selezionata dal Liceo Sportivo di Tunisi, cosa che le ha permesso di allenarsi con costanza e migliorarsi: nel 2012 è arrivato il trionfo nel torneo juniores del Roland Garros. «Sono un prodotto al 100 per cento tunisino. Mia madre mi ha convinto dell’importanza dell’istruzione, così mi sono diplomata e poi mi sono concentrata totalmente sul tennis», ha raccontato. Jabeur ha provato alcune accademie in Belgio e in Francia, ma solo per periodi brevi, decidendo poi di restare in Tunisia e allenarsi nel suo Paese, con coach francesi. Appassionata di calcio (tifa Juventus e Real Madrid), è sposata dal 2015 con l’ex schermidore Karim Kamoun, che le fa anche da preparatore nello staff guidato dall’allenatore Issam Jellali.

Ons Jabeur: «Gioco per ispirare le donne arabe»

Ons Jabeur è anche la prima tennista araba ad essersi aggiudicata un titolo nel circuito WTA (Birmingham Classic, giugno 2012), così come a disputare i quarti di finale in un torneo del Grande Slam, impresa riuscita agli Australian Open 2020 (e ripetuta a Wimbledon 2021). «Gioco a tennis da quando ero bambina per ispirare le donne arabe, per far capire che nulla è impossibile. Mi sento un’ambasciatrice del mio Paese, ma anche dei giovani e delle donne», ha detto in un’intervista. Jabeur ha un vasto seguito tra gli appassionati di tennis arabi e africani, che vedono in lei una campionessa in grado di primeggiare in uno sport in cui di solito restano ai margini.