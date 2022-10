Onlyfans, arrestato un modello a Singapore per contenuti hot online

Il tribunale di Singapore ha multato e condannato un content creator di Onlyfans. Titus Low, 22enne celebre sulla piattaforma, dovrà scontare tre settimane di prigione per aver condiviso foto e video sessualmente espliciti online. Già arrestato nel dicembre scorso, poi fuori su cauzione, aveva ricevuto l’ordine della polizia di non riaprire l’account. A fronte della violazione, è scattata subito la condanna. Si tratta di una prima volta per gli utenti della piattaforma social. Nella città-stato è vietato pubblicare e ricevere profitti per materiali pornografici diffusi con mezzi elettronici. È possibile accedere a siti hot, ma sempre controllati dalla censura governativa. Paura ora per gli altri creator di Onlyfans di Singapore, che temono di subire lo stesso trattamento di Titus Low.

Chi è Titus Low su Onlyfans e perché è stato condannato al carcere

Titus Low è un modello di 22 anni molto famoso a Singapore. Come riporta la Cnn, ha creato il suo profilo Onlyfans nell’aprile 2021 attirando da subito l’attenzione degli utenti. Oggi conta 210 mila abbonati che pagano per visualizzare i contenuti, soprattutto sessualmente espliciti, sul suo account. Nel dicembre 2021 però il primo arresto. Una donna infatti aveva scoperto un suo video sullo smartphone della nipote 12enne, portandolo all’attenzione delle autorità. Immediato l’arresto e la confisca di telefono e tablet oltre alla chiusura dell’account. Titus Low era stato in seguito rilasciato su cauzione, a patto però che non ritornasse a pubblicare contenuti sessualmente espliciti su Onlyfans. A Singapore, infatti, la condivisione di foto e video hot è vietata, così come ovviamente trarne profitto.

Low ha oggi ammesso di non aver rispettato l’ordine della polizia e di aver subito contattato Onlyfans per ottenere le nuove credenziali. Si è giustificato dicendo di sentirsi obbligato a continuare a pubblicare online per i suoi abbonati. In un’intervista alla Bbc dello scorso anno aveva inoltre dichiarato come fosse la sua principale fonte di reddito mensile. A fronte della nuova violazione, le autorità hanno multato Titus (3000 dollari) e lo hanno condannato a tre settimane di reclusione. «Ho intenzione di meditare e leggere molto», ha detto a Galileus Web. E sul suo ritorno su Onlyfans si è limitato a non escludere nulla. «Amo quello che faccio e i miei nudi sono in giro. Si tratta di un divieto ingiusto». Titus possiede anche un profilo Instagram dove conta 214 mila follower.

Quali rischi corrono gli altri content creator di Singapore

La sentenza nei confronti di Titus Low mette ora in allarme tutti gli altri content creator di Onlyfans che guadagnano tramite materiale esplicito. Quali sono però i reali rischi? «Di sicuro si crea un precedente», ha detto alla Bbc Kirpal Singh, avvocato difensore di Low. «Altri utenti potrebbero correre lo stesso rischio». Il legale ha inoltre confermato come diversi proprietari di account sulla piattaforma lo abbiano contattato per informazioni. Ha però rassicurato tutti dicendo che i procedimenti giudiziari sembrano partire solamente su iniziativa di terze parti. Nonostante i contatti da parte di Cnn e Bbc Onlyfans non ha ancora risposto.