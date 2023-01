Only Murders in the Building 3, nel cast anche Meryl Streep

Sta per Only Murders in the Building 3, la terza stagione della serie in onda su Disney+ visibile anche su Sky Q. In questa nuova stagione sarà presente anche Meryl Streep – l’annuncio ufficiale è stato dato da Selena Gomez, una dei protagonisti, con un video su Instagram.

Only Murders in the Building 3 in arrivo su Disney +

Only Murders in the Building è una delle serie TV più amate degli ultimi tempi. Tratta le vicende di Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) e Mabel Mora (Selena Gomez), tre vicini di casa in un edificio di New York nell’Upper West Side. I tre fanno amicizia grazie alla passione comune per un podcast che parla di crimine per poi trovarsi insieme ad indagare su alcuni misteriosi omicidi. Nella prima stagione, il caso riguardava la morte di un residente nel loro palazzo mentre nella seconda stagione era relativo alla morte del presidente del Consiglio di amministrazione Bunny Folger. Per la terza stagione della serie, sono stati annunciati nuovi attori tra cui Meryl Streep.

Meryl Streep nel cast della serie: l’annuncio di Selena Gomez

Nelle puntate attualmente in corso di registrazione, i tre protagonisti dovranno scoprire il colpevole dell’omicidio di Ben Glenroy, morto nel finale della seconda stagione. Ad alimentare l’hype di questa terza stagione è stato l’annuncio realizzato da Selena Gomez su Instagram, in cui ha comunicato l’ingresso di nuovi importanti attori tra cui Meryl Streep.

Si tratta di una delle attrici più importanti del panorama Hollywoodiano, che nel 2023 spegnerà 73 candeline e che ancora oggi è un’artista da record per il numero maggiore di candidature agli Oscar – ben 21. Non resta dunque che attendere l’uscita della terza stagione per scoprire che ruolo avrà l’attrice e quanto sarà fondamentale il personaggio che interpreterà.