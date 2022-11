Only Fun, stasera su Nove lo show con Elettra Lamborghini

Appuntamento con le risate su Nove. Stasera 3 novembre alle 21.20 andrà in onda un nuovo episodio di Only Fun, lo show comico di Discovery che mette sul palco alcuni fra i migliori comici della scena italiana. Alla conduzione ci saranno, come per la scorsa stagione, la cantante Elettra Lamborghini e i PanPers, che parteciperanno attivamente agli sketch. Tra cavalli di battaglia e pezzi di repertorio inediti, i protagonisti cercheranno di far divertire non la gente del Teatro Galleria di Lignano che ospita lo show, ma anche il pubblico da casa. In scena tanti artisti, da Giovanni Cacioppo a Barbara Foria, passando per Raul Cremona, Dario Vergassola e Giovanni Vernia. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale di Nove o sulla piattaforma Discovery+.

Only Fun, tutti i comici sul palco dello show stasera 3 novembre 2022 su Nove

Scopo principale di Only Fun, show che prende il nome dalla quasi omonima piattaforma social, è quello di far ridere la gente. Gli sketch dei comici tratteranno i principali temi dell’attualità italiana e internazionale, sperando con l’ironia di alleggerire il peso della difficile quotidianità. Dopo il successo dello scorso anno, al timone della trasmissione ci sarà ancora una volta Elettra Lamborghini, la cantante ereditiera che ha ormai conquistato i favori del pubblico grazie a forte autoironia e senso dell’umorismo. Al suo fianco i PanPers, all’anagrafe Luca Peracino e Andrea Pisani, già conduttori di Colorado e Honolulu su Mediaset. Tutti e tre si cimenteranno con la comicità anche in prima persona, prestandosi all’arte degli attori sul palco. Le puntate non sono in diretta, ma si tratta di serata registrate al Teatro Galleria di Legnano (MI).

Ricco il cast di comici, tra cui alcune novità. Per la seconda stagione, Only Fun accoglierà sul palco Giovanni Vernia, Dario Vergassola, Enrico Bertolino, Riccardo Rossi e Andrea Perrori. I cinque si affiancheranno ai agli altri voti noti dello scorso anno. In scena infatti i talenti di Giuseppe Giacobazzi, Barbara Foria, Valentina Persia, Raul Cremona, Giovanni Cacioppo e Dario Cassini. Senza dimenticare gli sketch di Antonio Ornano, Francesco Cicchella, Alberto Farina, Pino e gli Anticorpi, Marta Zoboli, Gianluca De Angelis e gli Oblivion.