Only Fun – Comico Show, stasera su Nove con Elettra Lamborghini: format e cast

Risate e divertimento sono pronti ad approdare su Nove. Stasera 19 maggio alle 21,20 partirà infatti Only Fun – Comico Show, programma di intrattenimento di Colorado Film per Discovery Italia. Alla conduzione ci saranno la popstar Elettra Lamborghini e i PanPers, duo comico con Andrea Pisani e Luca Peracino al debutto come conduttori. Per la cantante invece si tratterà di un ritorno alla guida di un programma, dato che aveva guidato nel 2018 Ex on the Beach Italia. Lo show, che si articolerà in cinque puntate, vedrà sul palco del Teatro Galleria di Lignano un ricco cast di comici già noti al pubblico televisivo italiano. La visione è già disponibile anche in streaming, in anteprima, sulla piattaforma Discovery+.

Only Fun, format e comici del comic show stasera 19 maggio 2022 su Nove

Il nuovo show comico di Nove vedrà alternarsi sul palco diversi cabarettisti e attori italiani. Ognuno di loro porterà in scena un suo cavallo di battaglia tra monologhi, sketch, satira e battute esilaranti che avranno un solo fil rouge: l’improvvisazione. Ogni artista infatti dovrà esibirsi cercando di fare uso del proprio talento senza affidarsi ad alcun copione di partenza. Durante la performance, interagirà con i tre conduttori che si intervalleranno sul palco. Elettra Lamborghini e i PanPers infatti dialogheranno e si sottoporranno alle richieste del comico, seguendo la linea di programmi come Zelig e Colorado.

Il cast di comici prevede la presenza di personaggi già celebri sulla tv italiana grazie alla loro partecipazione a numerosi programmi di intrattenimento. Only Fun vedrà esibirsi Maurizio Battista, new entry su Rai2 della nuova stagione di Made in Sud, ma anche Alessandro Bianchi, Dario Cassini, Alberto Farina e Francesco Cicchella. In scena anche volti storici di Zelig come Raul Cremona, Giuseppe Giacobazzi, Antonio Ornano e Marta Zaboli. Non mancherà Barbara Foria, questo mese su Real Time con Questa è casa mia!. Nel cast anche Valentina Persia, gli Oblivion, Gianluca De Angelis e Pino e gli Anticorpi.