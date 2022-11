Only Fun stasera sul Nove: ospiti Barbara Foria, Raul Cremona e Vergassola

Nuovo appuntamento con le risate su Nove. Stasera 24 novembre alle 21.25 torna infatti in onda Only Fun, programma di intrattenimento con la conduzione di Elettra Lamborghini e i PanPers. Il duo comico, celebre grazie a Colorado, assieme alla cantante presenterà gli artisti sul palco e interagirà con loro negli sketch più esilaranti. Tanti i volti noti dello spettacolo presenti sul palco. Ci saranno infatti Dario Vergassola e Barbara Foria, ma anche Giovanni Cacioppo, Valentina Persia e Raul Cremona. Non si tratta, come per i precedenti episodi, di spettacoli in diretta ma di eventi preregistrati al Teatro Galleria di Legnano. Visione disponibile in streaming sul sito ufficiale di Nove e sulla piattaforma Discovery+.

Only Fun, i comici di stasera 24 novembre 2022 su Nove

Dopo l’ottimo esordio dello scorso anno, con uno share medio del 2.8 per cento pari a circa mezzo milione di spettatori, Only Fun sta mantenendo simili risultati anche quest’anno. Il programma di Nove, quanto ad ascolti, sta giocando ad armi pari con Che c’è di nuovo di Ilaria D’Amico su Rai2. Per questo ha mantenuto non solo la prima serata del giovedì, ma anche format e conduttori. A guidare le puntate ci sono i PanPers, duo comico di Andrea Pisani e Luca Peracino, e l’artista Elettra Lamborghini. Da sempre celebre, anche in Rete, per la sua grande autoironia, la cantante di Caramello e Pem Pem ama mettersi in gioco soprattutto nelle situazioni più divertenti. I tre presentatori, oltre ad introdurre i comici sul palco, si renderanno infatti protagonisti – o vittime – dei loro sketch, aumentando il livello di risate in scena.

Disponibile anche in streaming su Discovery+ (solo per gli abbonati alla piattaforma), Only Fun vanta comici molto famosi sulla scena italiana. Sul palco infatti Barbara Foria, ma anche Dario Vergassola, Raul Cremona, Giovanni Cacioppo e Valentina Persia. Ad arricchire il cast ci sono poi Dario Cassini, Giuseppe Giacobazzi e Francesco Cicchella, senza dimenticare Alberto Farina e Antonio Ornano. Il pubblico del Teatro Galleria di Legnano e i telespettatori da casa rideranno alle battute di Marta Zoboli, Pino e gli Anticorpi, Gianluca De Angelis e gli Oblivion. Spazio infine per Enrico Bertolino, Andrea Perroni, Giovanni Vernia e Riccardo Rossi new entry, assieme a Vergassola, della stagione.