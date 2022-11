Ong, il governo pronto a nuove regole: soccorso solo in caso di pericolo

Dopo il braccio di ferro con le Ong e la Francia, il governo italiano è pronto a varare un provvedimento per regolamentare l’attività delle organizzazioni non governative impegnate al largo delle coste della Libia. La norma dovrebbe prevedere che, per attraccare nei porti italiani, si dovrà dimostrare di aver soccorso imbarcazioni a rischio naufragio: le navi che non rispetteranno questa regola e violeranno il diritto di approdo subiranno una sanzione amministrativa che potrà prevedere anche il sequestro dell’imbarcazione.

Le nuove regole per le Ong allo studio del governo

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dovrebbe riferire mercoledì in Parlamento sulle nuove disposizioni. Tra queste l’intervento in mare solo quando esiste un effettivo pericolo per i migranti, con la conseguente impossibilità di segnalare la propria posizione a chi è in attesa di partire dalle coste africane in modo da effettuare il trasferimento dai barchini alle navi delle Ong. Nei casi in cui si effettua il soccorso di imbarcazioni in pericolo, la procedura prevederà di avvisare le autorità del Paese più vicino comunicando il tipo di intervento che si sta effettuando.

Multe e sequestri in caso di violazione

Per le Ong che non rispetteranno le regole, scatterà automatico il divieto ad entrare nelle acque territoriali. In caso di violazione saranno previste sia le sanzioni amministrative (in base alla gravità dei comportamenti) sia il sequestro delle navi. Le ipotesi che vengono studiate dagli esperti giuridici non prevedono al momento contestazioni penali, né lo strumento del decreto legge, anche perché sarebbe complicato sostenere e dimostrare la necessità e l’urgenza di intervenire. La strada più agevole sembra quella di una regolamentazione che valga come impegno formale e che, qualora non venga rispettata, farà scattare automaticamente le multe.