Oncologi contro virologi in tv: «Serve umiltà e abbassare i toni»

Gli oncologi italiani si uniscono contro i virologi. Lo scontro tra colleghi medici passa da una lettera aperta con cui il Cipomo, il Collegio italiano primari oncologi medici ospedalieri, ha voluto accendere i riflettori sui gravi effetti della pandemia da Covid. Un documento in cui, però, trova spazio anche un attacco all’esposizione mediatica dei virologi. L’accusa passa soprattutto da un atteggiamento considerato irrispettoso e da un consiglio, quello di avere «più umiltà» utilizzando «toni bassi».

La lettera del Cipomo: «Non va bene ridicolizzare chi la pensa diversamente»

Gli oncologi attaccano i virologi soprattutto sul tipo di comunicazione utilizzata in televisione e sui media in generale. «Troppi virologi, terminologia introdotta per il grande pubblico, parlano della pandemia alzando i toni l’uno contro l’altro, spesso ridicolizzando chi la pensa diversamente. Non va bene», dice Luigi Cavanna, presidente del Collegio. La lettera aperta del Cipomo, il Collegio italiano primari oncologi medici ospedalieri, continua poi spiegando che «abbiamo imparato anni fa che ridicolizzare, parlare con arroganza, non paga, anzi spesso si ottiene l’effetto opposto. Sarebbe opportuno che si parlasse con più umiltà, avendo il coraggio di dire che molti aspetti ancora non si conoscono e qualche volta dire “non lo so”».

Cipomo: «Si deve cercare di unire e infondere fiducia»

Secondo gli oncologi l’obiettivo da perseguire, anche grazie all’esposizione mediatica garantita dal periodo pandemico, è un altro. «Si deve cercare di unire le persone, infondere tolleranza, fiducia e rispetto, anche per chi la pensa diversamente», scrivono. Ma non ci sono soltanto i virologi nel mirino dei primari di oncologia italiani. La lettera analizza i gravi effetti del Covid sui malati oncologici e sui reparti negli ospedali. L’accusa è di aver svolto poca ricerca «finalizzata alle cure precoci ed i drammatici risultati si stanno vedendo». La priorità sarebbe liberare i posti letto perché «chi ha bisogno dell’ospedale per patologie non Covid-19 rischia di non ricevere una cura adeguata, o comunque di gran lunga inferiore». Un rischio evidente, che ricalca quanto detto ieri sulla cancellazione di numerosi interventi di chirurgia.