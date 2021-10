OMS: è urgente procedere con le vaccinazioni nei paesi poveri

L’Organizzazione mondiale delle sanità avverte che la pandemia di Covid «andrà avanti un anno più del necessario» perché i paesi più poveri non ricevono i vaccini di cui hanno bisogno.

Secondo Bruce Aylward, funzionario senior dell’Oms, ciò significa che la crisi di Covid potrebbe «trascinarsi facilmente per tutto il 2022».

OMS, bisogna procedere con i vaccini per i paesi poveri

Meno del 5 per cento della popolazione africana è stata vaccinata, rispetto al 40 per cento nella maggior parte degli altri continenti. Il dottor Aylward ha fatto appello affinché le aziende farmaceutiche possano dare la priorità ai paesi a reddito più basso.

I paesi ricchi, ha detto, hanno bisogno di «fare un bilancio» di dove si trovano con i loro impegni di donazione presi in occasione di vertici come il G7 di questa estate.

«Posso dirvi che non siamo sulla buona strada», ha commentato.

«Dobbiamo davvero accelerare o sapete una cosa? Questa pandemia andrà avanti per un anno in più del necessario».

Vaccini, ai paesi poveri solo una dose su sette

Solo una dose su sette dei vaccini contro il Covid promessi ai Paesi più poveri del mondo è stata già consegnata, secondo un’analisi di People’s Vaccine Alliance, una coalizione di gruppi che comprende Oxfam, ActionAid e Amnesty International.

Dell’1,8 miliardi di dosi promesse dalle nazioni più ricche, solo 261 milioni (il 14 per cento) sono arrivate a destinazione nei paesi a basso reddito.

Quasi un anno dopo la prima disponibilità dei vaccini, inoltre, solo l’1,3 per cento delle persone che vivono nelle parti più povere del mondo è stato completamente vaccinato, secondo lo studio.

Il Regno Unito ha promesso di inviare alle nazioni più povere 100 milioni di dosi, ma finora ne ha consegnate 9,6 milioni, meno del 10 per cento. Il Canada ha consegnato 3,2 milioni (8 per cento) dei 40 milioni di dosi promessi. Gli Stati Uniti hanno erogato il maggior numero di dosi, quasi 177 milioni. Tuttavia, questa cifra ammonta a meno di un quinto (16 per cento) degli 1,1 miliardi di vaccini promessi.

Nel frattempo, delle 994 milioni di dosi promesse a Covax, il sistema globale di distribuzione dei vaccini, da Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech, finora ne sono state consegnate solo 120 milioni (12 per cento), secondo il rapporto.