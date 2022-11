L’Oms cerca i nuovi virus: 300 scienziati per aggiornare la lista

L’Oms non vuole farsi cogliere impreparata e ha l’intenzione di aggiornare gli elenchi dei potenziali patogeni da cui potrebbe generarsi una nuova pandemia. Dopo il caos dovuto all’emergenza Covid, che ha colto il mondo impreparato, l’Organizzazione mondiale della sanità ha deciso di convocare oltre 300 scienziati con cui aprire un tavolo di lavoro per stilare una lista esaustiva di quali potrebbero essere i prossimi virus o batteri in grado di mutare e dar vita a una nuova malattia. I potenziali nemici vengono definiti «patogeni prioritari, agenti che possono causare epidemie o pandemie».

L’obiettivo dell’Oms: «Guidare la ricerca»

L’Oms ha in mente un obiettivo preciso. Per l’agenzia Onu, infatti, la priorità è capire quali potrebbero essere le prossime sorpresa in modo tale da «guidare gli investimenti globali e la ricerca e lo sviluppo, in particolare nei vaccini, nei test e nei trattamenti». E così i 300 scienziati «prenderanno in considerazione le prove su oltre 25 famiglie di virus e batteri, oltre alla “malattia X”». Quest’ultima è una voce inclusa per indicare eventuali agenti patogeni completamente sconosciuti in grado di causare gravi epidemie. Al termine del lavoro, gli esperti stileranno un elenco di patogeni su cui investire. Nell’elenco attuale ci sono il Covid, la febbre emorragica Crimea-Congo, malattie riconducibili ai virus Ebola e Marburg, oltre alla febbre di Lassa, della Rift Valley, la Zika e altre ancora.

Mike Ryan: «Essenziale per risposta rapida»

Il direttore esecutivo del Programma emergenze sanitarie dell’Oms è Mike Ryan: «Avere come obiettivo i patogeni prioritari e le famiglie di virus per la ricerca e lo sviluppo di contromisure è essenziale per una risposta rapida ed efficace a epidemie e pandemie. Senza significativi investimenti in R&S prima della pandemia di Covid, non sarebbe stato possibile sviluppare vaccini sicuri ed efficaci in tempi record». Un punto di vista confermato anche dallo Chief Scientist Soumya Swaminathan: «Questa lista di agenti patogeni prioritari è diventata un punto di riferimento per la comunità di ricerca su dove concentrare le energie per gestire la prossima minaccia».