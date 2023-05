L’Oms ha deciso: il Covid non è più un’emergenza

Con i dati in calo ormai da tempo in tutti i Paesi dell’Occidente e superata anche l’emergenza in Cina dei mesi scorsi, l’annuncio era nell’aria. L’Oms, l’Organizzazione mondiale della Sanità, ha deciso di chiudere ufficialmente l’emergenza sanitaria internazionale legata al Covid. La pandemia sembra ormai alle spalle già da diverse settimane e il prossimo 20 maggio toccherà al direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ufficializzare la fine, durante l’assemblea mondiale dell’Oms. Oggi, però, l’allerta massima è stata rimossa e il Covid non è più considerato un Pheic, cioè una Public health emergency of international concerner, un’emergenza di salute pubblica di interesse internazionali.

LEGGI ANCHE: Covid Italia, il bollettino settimanale: i dati tornano a scendere

Era attesa proprio per queste ore la prima notizia riguardante la fine dell’emergenza e già da fine aprile erano state diffuse le prime indiscrezioni sulla scelta dell’Oms. L’addio all’allerta non cambierà quasi nulla, visto che già da tempo sono cadute le restrizioni sia nei vari Paesi del mondo sia per il passaggio da uno Stato all’altro. Ghebreyesus lo ufficializzerà il 20 maggio prossimo durante l’assemblea dell’Oms. Il direttore generale dell’organizzazione ha parlato di una pandemia che ha portato alla morte di «venti milioni di persone nel mondo». Il dato è nettamente superiore a quello ufficiale dell’Oms stessa, che parla invece di 6,9 milioni di deceduti a causa del virus.

Il profilo ufficiale dell’Oms l’ha anche twittato, utilizzando le parole di Ghebreyesus: «Ieri il Comitato di emergenza si è riunito per la quindicesima volta e mi ha raccomandato di dichiarare la fine dell’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Ho accettato tale consiglio».

🚨 BREAKING 🚨

“Yesterday, the Emergency Committee met for the 15th time and recommended to me that I declare an end to the public health emergency of international concern. I have accepted that advice”-@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/esKKKOb1TZ

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 5, 2023