Tutti gli esperti invitano alla prudenza: non ci sono ancora certezze su quanto la variante Omicron sia più pericolosa, più infettiva della Delta e, soprattutto, se buchi o meno i vaccini a disposizione. Un dubbio, quest’ultimo, che tra l’altro è andato a rimpolpare, come era prevedibile, il repertorio dei No Vax.

Roberto Burioni da giorni ripete come un mantra che: «Non c’è NESSUN dato affidabile (alle 10.15 del 30 novembre 2021, per evitare che qualcuno tagli e incolli tra quattro mesi rinfacciandomi l’errore) per affermare che la variante Omicron è più o meno pericolosa o più o meno contagiosa, o che sfugge ai vaccini».

Non c'è NESSUN dato affidabile (alle 10.15 del 30 novembre 2021, per evitare che qualcuno tagli e incolli tra quattro mesi rinfacciandomi l'errore) per affermare che la variante Omicron è più o meno pericolosa o più o meno contagiosa, o che sfugge ai vaccini — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) November 30, 2021

«Non ci sono elementi al momento per affermare che la variante Omicron del Covid provochi una malattia più grave. Né si può parlare di sintomi specifici», hanno chiarito anche gli scienziati dell’Iss. Anche Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, ha spiegato che per dire la parola fine ai dubbi sulla nuova mutazione «dobbiamo aspettare ancora due settimane», specificando che «sul piatto ci sono elementi positivi e negativi. Un elemento negativo è la contagiosità, cioè il fatto che questa variante in Sudafrica sia passata dall’1 per cento dei casi al 30 per cento dei casi in meno di due settimane». Mentre «l’aspetto positivo è che sembra non eluda i test, quindi siamo ancora in grado di diagnosticarla e presumibilmente, se questo funziona per i test, dovrebbe funzionare anche per il vaccino». Insomma al momento l’unico allarme reale riguarda le Borse affossate da subito dalla nuova variante sudafricana.

Il Ceo di Moderna: serve un nuovo vaccino

Fa pensare, allora, lo strappo in avanti del Ceo di Moderna Stephane Bancel che al Financial Times mette in guardia: «La pletora di mutazioni nella variante Omicron aiuta probabilmente a sfuggire alla protezione dei vaccini esistenti e necessita lo sviluppo di nuove forme di immunizzazione cioè nuovi vaccini». E, ancora: «Non c’è modo per gli attuali vaccini di garantire lo stesso livello di protezione contro Omicron che garantiscono contro Delta. Penso che sarà minore, non so quanto, perché dobbiamo aspettare i dati, ma tutti gli scienziati con cui ho parlato ritengono che “non andrà bene”». Con tutto il rispetto, però, è chiedere all’oste se il vino è buono.

Karikò di BionTech: «Il virus muta ma non significa che per ogni variante serva un vaccino nuovo»

Rimanendo in ambito Big Pharma, Katalin Karikò, biochimica di BionTech si mostra più prudente (e meno sfacciata). «È ancora presto per dire quanto la nuova variante Omicron del coronavirus riduca la protezione dei vaccini. Ciò che conta è continuare con le vaccinazioni», ha dichiarato in una intervista al Corriere della Sera. «Abbiamo bisogno di più dati, e abbiamo bisogno di tempo. Se hai 1 o 2 casi, serve a poco: occorrono numeri alti. La verità è che per ora non sappiamo». Ciò che è certo è che «il virus evolve continuamente. Questo però non significa che per ogni variante serva un nuovo vaccino», ha precisato la ricercatrice tra le pioniere della tecnologia mRna. Sì ma Omicron buca o non buca? «I virus non ha il lusso di cambiare il modo in cui entra nella cellula. Sono abbastanza limitati», spiega Karikò che alla Stampa aggiunge: «Più persone si vaccinano e meno possibilità ha il virus di evolvere e mutare». Il vaccino, insomma,«probabilmente non protegge dall’infezione perché abbiamo avuto dei casi, ma forse protegge dalla terapia intensiva. Ci sono più livelli di protezione: la positività, i sintomi, il ricovero in ospedale, la rianimazione. Vedo molti colleghi fare esternazioni più o meno rassicuranti ma sono solo speculazioni. Nessuno sa con esattezza cosa accadrà. Una cosa però si può dire: quando venne scoperta la variante Delta, molte persone corsero a vaccinarsi e fecero bene. Perché più persone si vaccinano e meno possibilità ha il virus di evolvere e mutare. E quindi di continuare a diffondersi».

L’Ema: «I vaccini continueranno a proteggere anche con Omicron»

L’Ema intanto fa sapere che «i vaccini continueranno a proteggere anche con la variante Omicron del Covid». Lo ha detto la direttrice esecutiva dell’agenzia europea Emer Cooke, in audizione alla commissione Envi del Parlamento europeo. «Dai dati vediamo che i vaccini rimangono efficaci e continuano a proteggere dalla malattia grave e dalla morte. Anche se la nuova variante diventerà più diffusa, i vaccini continueranno a dare protezione». «Sappiamo che i virus mutano e siamo preparati. Abbiamo in vigore delle linee guida che consentono alle compagnie farmaceutiche di avere un percorso accelerato per i vaccini adattati alle varianti del Sars-CoV-2», ha poi aggiunto la direttrice esecutiva dell’Ema. «Non sappiamo se ce ne sarà bisogno, ma abbiamo in vigore dei piani di emergenza. Ci prepariamo al peggio, anche se speriamo ancora per il meglio».

Bassetti: «Bisogna fare comunicazione in modo attento»

E i virologi, immunologi ed esperti di casa nostra? Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, invita alla prudenza: «Per tre giorni siamo stati terrorizzati per la variante Omicron da alcuni miei colleghi. Oggi assistiamo alla fuga dei catastrofisti, ma quello che è accaduto negli ultimi giorni ha portato diverse persone a dire ‘è inutile vaccinarsi’. In un momento come questo, con i nervi a fior di pelle dopo due anni del genere, bisogna fare comunicazione in modo attento. Io, che sono un medico, non posso venire a sapere della nuova variante perché crolla la Borsa di Tokyo», ha detto a L’Aria che tira.

Galli: «Se il vaccino è un ombrello con qualche buco, quando piove lo uso comunque»

Al momento non è pessimista nemmeno Massimo Galli del Sacco. «Sembra che la variante Omicron non abbia provocato sintomi particolarmente gravi. Se il vaccino è un ombrello con qualche buco, quando piove lo uso comunque», ha spiegato sempre su La7. «Ci è stato detto che Omicron presenta 32 mutazioni e una dozzina sono localizzate nel punto d’attacco delle nostre cellule: per questo è diventata automaticamente una variante preoccupante, ma non sembra che uccida le persone vaccinate. I sintomi sembrano lievi ma abbiamo bisogno di tempo per valutare più dati».

Viola: «Nel giro di un paio di settimane avremo le risposte che cerchiamo»

La nuova variante è «probabilmente» più contagiosa, ha spiegato l’immunologa Antonella Viola a Otto e mezzo. «Sappiamo che presenta molte mutazioni, alcune le conoscevamo già, ma questa volta sono tutte insieme e quindi questo ci preoccupa». Detto questo bisogna aspettare. «Nel giro di un paio di settimane avremo le risposte che cerchiamo tutti quanti perché i ricercatori si sono messi all’opera». E la protezione vaccinale? Per Viola «è altamente improbabile che non venga affatto riconosciuta dagli anticorpi, è probabile che l’efficacia sia un po’ ridotta, però quindi se ho più anticorpi ho maggiore probabilità di essere protetta».

Capua: «Prima di terrorizzare le persone bisogna analizzare Omicron»

Invita alla prudenza anche Ilaria Capua a capo dell’One Health Center dell’Università della Florida. «Non c’è nulla di sorprendente in quello che sta accadendo, è successo con altre pandemie e con altre malattie infettive», ha ribadito in una intervista alla Stampa. «Non capisco la sorpresa. Sappiamo che, più il virus circola in popolazioni non vaccinate e più è possibile che si selezionino delle varianti. Sappiamo che in Africa il tasso di copertura vaccinale è bassissimo, che alcune varianti ci daranno filo da torcere, che non è detto che quest’ultima sia fra queste. Prima di terrorizzare le persone e di far partire l’allarme che percepisco, bisogna analizzare Omicron e fare molte valutazioni. Gli europei devono rendersi conto che l’unico strumento di cui disponiamo è il vaccino».

Crisanti: «Stiamo parlando di ipotesi, ma servono misure adeguate»

Il rischio di generare allarmismi prematuri è condiviso anche da Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell’Università di Padova. «Stiamo parlando al momento solo di ipotesi e siamo un una fase di osservazione», osserva Crisanti, e sarà dunque necessario attendere almeno due settimane per capire se questa nuova variante del coronavirus «è in grado di sfuggire agli anticorpi generati dai vaccini anti-Covid, così come alle difese dovute all’attivazione delle cellule T del sistema immunitario», come riportato su Nature anche dalla virologa Penny Moore dell’Università del Witwatersrand a Johannesburg. Detto questo Crisanti invita a «procedere da subito con un campionamento approfondito per vedere se in Italia si è già manifestata». Se così fosse Crisanti non ha dubbi: «Bisogna confinarla con tolleranza zero, con misure adeguate rispetto alla gravità della situazione perché se questa variante è resistente al vaccino non è che ci si può scherzare». «Se dovesse essere resistente ai vaccini», spiega il professore ad Adnkronos Salute, «e se viene identificata in qualche area del Paese, bisogna sigillare tutto e fare una specie di zona rossa, confinandola: non ci sono alternative».