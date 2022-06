Uno studio inglese pubblicato sulla rivista The Lancet indica che il fenomeno del Long Covid è destinato ad aumentare. I professionisti hanno confrontato l’insorgenza dopo l’infezione acuta con le varianti Delta oppure Omicron del virus Sars-CoV-2. Hanno così rilevato che in entrambi casi si va incontro con una maggiore probabilità al Long Covid.

Le probabilità di contrarre il Long Covid

Gli scienziati che hanno pubblicato lo studio su The Lancet lo dicono chiaramente: il Long Covid è un fenomeno destinato ad aumentare. Chi è stato infettato con Delta ha una probabilità maggiore di andare incontro a Long Covid. Omicron è talmente più diffusa e contagiosa da far prevedere agli autori un notevole incremento della sindrome in termini assoluti.

“L’analisi britannica conferma le nostre preoccupazioni, sia in termini di conseguenze individuali del Long Covid sia di ricadute sociali. E compare in coincidenza con un report sul tema appena elaborato dall’Accademia Nazionale dei Lincei”, ha commentato in un colloquio con il Corriere della Sera il professor Alberto Mantovani. Lui è direttore scientifico dell’Istituto Humanitas di Milano e primo firmatario del documento, coordinato da Gianni Bussolati, al quale hanno contribuito Maria Concetta Morrone, Carlo Patrono, Gabriella Santoro, Stefano Schiaffino e Giuseppe Remuzzi.