Omicron, Delta, influenza stagionale: come cambiano i sintomi e riconoscerle

Più contagiosa rispetto alla Delta, ma anche meno pericolosa. È da un mese che abbiamo a che fare con la variante Omicron e, nostro malgrado, stiamo imparando a conviverci. Quali sono i suoi sintomi? In realtà la variante Omicron, ex “sudafricana” che presenta una trentina di mutazioni della proteina spike, la cosiddetta “chiave” che permette al virus SARS-CoV-2 di entrare nelle cellule, ha sintomi più simili a quelli dell’influenza stagionale che ai malesseri causati dalla variante Delta.

Covid, i sintomi della Delta

Tosse, febbre e perdita dell’olfatto (anosmia) sono considerati i tre sintomi principali del Covid-19 nelle sue varie “forme”, dunque anche quelli causati dalla variante Delta. Che è ancora predominante in Italia. Nei soggetti infettati dalla variante Omicron, invece, i sintomi più comuni sono mal di testa, naso che cola, starnuti e spossatezza. Ovvero gli elementi di un forte raffreddore e dell’influenza stagionale. Solo il 50 delle persone che contrae Omicron sviluppa infatti i tre sintomi principali della Delta. In compenso, alcuni soggetti hanno riferito di una perdita di appetito.

Covid, i pericoli della Omicron

Attenzione, però. La variante Omicron, che è cinque volte più trasmissibile rispetto alla Delta, può essere comunque pericolosa per chi è immunodepresso, ha asma e patologie respiratorie, più in generale nei soggetti deboli e anziani: in questi casi il pericolo è quello di sviluppare malattie più gravi, come la polmonite. Insomma, anche se si può avere la sensazione di avere poco più di un comune raffreddore, soprattutto a lungo termine ci sono dei rischi.

Covid o influenza, serve il tampone

Oltre ai tre sintomi principali già citati prima, la variante Delta può provocare nei soggetti contagiati anche diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita (ageusia) o alterazione (disgeusia) del gusto, così come mialgia, vomito e diarrea. Non ci sono mai certezze, ma è sicuramente più complicato “distinguere” il contagio da Omicron e l’influenza stagionale. In caso di dubbio, per stabilire la causa del malessere fisico diventa dunque fondamentale il tampone.