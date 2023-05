Omicidio a Palermo, uomo di 32 anni ucciso in strada a colpi di pistola

Dramma a Palermo, dove nella mattinata di oggi, mercoledì 10 maggio 2023, si è verificato un omicidio nel quartiere Boccadifalco. Ad essere stato ucciso è un uomo di 32 anni, Aleandro Guadagna, raggiunto da alcuni colpi di pistola in strada in via Mulino, in pieno centro abitato.

Omicidio a Palermo

Il delitto è avvenuto alla periferia sud della città. Sul posto stanno intervenendo i Carabinieri e i sanitari del 118. Secondo le prime informazioni il fatto sarebbe maturato al culmine di una lite per motivi economici, forse per degli affitti non pagati. Guadagna, secondo quanto emerso, avrebbe già dei precedenti penali. Le indagini sono condotte attualmente dai militari del nucleo investigativo del reparto operativo di Palermo.

Dopo l’omicidio, il traffico nella zona è andato in tilt. Drammatiche le scene davanti al corpo del giovane ucciso, con i familiari e gli amici intervenuti quando ormai era troppo tardi. È stata proprio la famiglia di Aleandro a chiamare il 112 e in poco tempo è arrivata un’ambulanza, ma ai medici non è rimasto che constatare il decesso del 32enne, trovato immerso in una pozza di sangue. Alcuni testimoni hanno poi raccontato alle autorità di alcune liti per gli affitti non pagati al padrone di casa.

È caccia all’assassino

I militari sono già sulle tracce dell’assassino, scappato subito dopo aver freddato Aleandro Guadagna con alcuni colpi di pistola. Pare che il presunto killer avesse teso un agguato alla vittima, attendendolo sul portone del palazzo in cui viveva con la famiglia. Le indagini dei Carabinieri hanno subito imboccato una pista per precisa. Gli agenti sono andati a casa dell’uomo, presunto omicida, ma non l’hanno trovato. Stanno dunque continuando a cercarlo e hanno escluso che il delitto sia di stampo mafioso.

I familiari dell’assassino avrebbero raccontato di una lettera che l’aggressore avrebbe lasciato in mattinata, nella quale spiegava che stava andando a sistemare la questione degli affitti non pagati con l’inquilino.