Omicidio Willy Monteiro, la sentenza: fratelli Bianchi condannati all’ergastolo

É il giorno della prima sentenza sul caso di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni pestato a morte a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020. I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, imputati insieme a Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, hanno ricevuto una condanna all’ergastolo per aver massacrato a calci e pugni il giovane.

Omicidio Willy Monteiro: la sentenza

Accolta dunque la richiesta dell’accusa, che il 12 maggio aveva chiesto il massimo della pena per i due fratelli e 24 anni di carcere per gli altri due ragazzi coinvolti nel processo. Ad ascoltare la sentenza, resa nota intorno alle 13, erano presenti anche i genitori di Monteiro. “Attendiamo con serenità il pronunciamento dei giudici come abbiamo affrontato l’intero processo. Gli elementi raccolti su questa tragica vicenda sono a mio avviso univoci“, aveva affermato l’avvocato Domenico Marzi, legale della madre e della sorella di Willy.

Secondo la ricostruzione fatta dal pm, Marco e Gabriele, esperti dell’arte marziale MMA, picchiarono Willy per 50 lunghissimi secondi sferrando colpi tecnici “dati per fare male e causare conseguenze gravissime“. La loro azione si sarebbe poi saldata con quella di Pincarelli e Belleggia, sulla cui scarpa sono state anche trovate tracce biologiche del ragazzo che aveva provato a difendere la vittima (Samuele Cenciarelli).

Willy Monteiro, un testimone: “Ci hanno preso a calci”

Quest’ultimo, uno dei testimoni del procedimento, ha raccontato che “quella notte ero lì e, al di là delle scuse e delle giustificazioni sulla poca illuminazione, si vedeva bene tutto“. Di qui la sua versione: “Anche se cerco di rimuovere, ricordo che hanno infierito tutti e quattro sul mio amico. Quando ho visto il primo calcio ho provato a intervenire, ma sono stato respinto anche io con un calcio. Sono colpevoli tutti e quattro e per loro, senza distinzioni, mi auguro sia ergastolo“.