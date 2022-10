Omicidio a Teano: ragazzo spara per errore e uccide una 28enne

Tragedia nel Casertano: un ragazzo ha sparato per errore una ragazza di 28 anni. Si è trattato di un omicidio a Teano, visto che la giovane è morta sul colpo. Sono stati inutili i soccorsi e l’intera comunità è sotto shock.

L’omicidio accidentale a Teano

La tragedia è successa mercoledì 27 ottobre nella serata, a Riardo, nelle immediate vicinanze di Teano, un ragazzo di 23 anni avrebbe sparato involontariamente un colpo ferendo a morte una ragazza di 28 anni. Sono stati inutili i soccorsi del 112 e del 118 che non hanno potuto fare granchè per la donna che era già deceduta. I carabinieri hanno poi arrestato il 23enne. Secondo la prima ricostruzione dell’omicidio di Teano, i due erano in camera da letto quando l’uomo ha preso un fucile semiautomatico, ha mirato contro la ragazza ed ha sparato il colpo fatale.

Sul luogo del delitto, oltre all’arma incriminata, sono stati trovati e sequestrati due fucili con canne sovrapposte. Ad ogni modo, le indagini proseguono per chiarire i dettagli di questa vicenda. Gli inquirenti stanno cercando di capire la vera dinamica e soprattutto perché erano presenti varie armi in quella casa. La 28enne che ha perso la vita è Francesca Compagnone, mentre il ragazzo che ha compiuto l’omicidio di Teano ha origini moldave.

Le reazioni della comunità

A causa dell’omicidio, le comunità di Teano e Riardo sono cadute sotto shock. La famiglia della ragazza è molto conosciuta dalla comunità perché è attiva nel settore del commercio, infatti il padre è titolare di un supermercato a Riardo. La notizia si è subito diffusa, a partire dai comuni limitrofi.

Dolore e dispiacere anche a Pietramelara, comune di origine della madre di Francesca Compagnone. Tantissimi i messaggi diffusi nelle ultime ore sul web per ricordare la ragazza e stare vicino la famiglia, uno di questi recita: «Ma come si fa… Riposa in pace Francesca condoglianze a tutta la famiglia. Ninno ti sono vicina con il cuore».