Omicidio a Taranto, uomo di 62 anni ucciso con cinque colpi di pistola

L’omicidio è avvenuto in via Cugini a Taranto, nella zona alle spalle del mercato Fadini, nel centro del capoluogo, come riportato dal Quotidiano della Puglia. Secondo le prime informazioni, la vittima è il 62enne, Cosimo Nardelli, assassinato con almeno cinque colpi di pistola.

Omicidio a Taranto: al lavoro la scientifica

L’uomo ormai ferito, poco dopo l’agguato, sarebbe stato soccorso da un vicino di casa e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata, come riportato dal quotidiano locale, ma è deceduto poco dopo l’arrivo. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato guidati dal dirigente Cosimo Romano e gli specialisti della Scientifica per i rilievi. Dalle testimonianze raccolte dagli investigatori, l’uomo aveva appena parcheggiato il suo scooter quando, mentre si avvicinava al portone della sua abitazione, è stato raggiunto dai colpi di pistola.