Omicidio-suicidio a Tuoro: uomo strangola la compagna e si toglie la vita in giardino

Tragedia a Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia, un uomo ha strangolato la compagna e poi nel giardino della sua abitazione ha deciso di suicidarsi impiccandosi.

L’omicidio-suicidio a Tuoro sul Trasimeno

La tragedia dell’omicidio-suicidio a Tuoro sul Trasimeno, in Umbria, è stata scoperta ieri sera ma potrebbe essere accaduto nei giorni scorsi. Secondo una ricostruzione riportata da alcuni giornali locali e confermata dall’Ansa, l’uomo avrebbe ucciso prima la compagna strangolandola, poi si è recato nel suo giardino e lì si sarebbe tolto la vita. Dunque, si tratterebbe dell’ennesimo caso di femminicidio in Italia. I due cadaveri sono stati trovati ieri sera dopo che un passante aveva notato quello dell’uomo in giardino e ha avvertito le Forze dell’Ordine. All’arrivo degli agenti, il cadavere dell’uomo si trovava all’esterno della casa mentre quello della donna era all’interno, disteso sul letto. Inizialmente le indagini svolte sono state a tutto campo, ma poi i segni sul collo della vittima femminile hanno fatto spinto gli agenti a valutare con certezza la pista dell’omicidio-suicidio. Sembrerebbe che l’uomo abbia lasciato in casa anche un biglietto per spiegare il suo gesto così da rivelare il movente della follia.

Chi era la vittima dell’omicidio-suicidio

La vittima dell’omicidio-suicidio di Tuoro sul Trasimeno è Francesca Giornelli mentre l’uomo si chiamerebbe Lamberto Roscini. I due vivevano all’interno di un’abitazione in via dei Sette Martiri. La donna aveva 60 anni, una decina in più del compagno. Dagli accertamenti eseguiti dal medico legale sembrerebbe che la vicenda sia accaduta alcuni giorni fa e non nella serata di ieri. Comunque, questi risultati dovranno essere confermati dalle successive autopsie. Al momento i carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica e stanno acquisendo diversi dettagli sul caso. Infatti, gli agenti stanno ascoltando anche diverse testimonianze, così da avere un quadro completo sulla situazione. Solo dopo aver raccolto tutti gli elementi si potrà cercare di comprendere cosa sia successo davvero ai due.