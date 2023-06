Omicidio-suicidio a Mariglianella: uomo di 79 anni uccide il figlio e si spara

Un padre di 79 anni, Telesforo, avrebbe ucciso il figlio di 54 per poi suicidarsi. La vittima è Giuseppe Basso, trovato senza vita nella sua abitazione di Mariglianella in Via Torino.

Omicidio-suicidio a Mariglianella

Si è verificata ieri l’ultima tragedia familiare in territorio campano. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano ha massacrato il figlio a coltellate nel suo appartamento e poi, resosi conto di quello che aveva fatto, si è allontanato a bordo della sua auto. Dirigendosi verso il cimitero ha impugnato una pistola e si è ucciso. I primi ad avere lanciato l’allarme intorno alle 21 di ieri sono stati alcuni vicini di Giuseppe Basso, il figlio del suicida trovato morto in casa con diverse ferite di arma da taglio. Quando i militari della compagnia di Castello di Cisterna sono giunti nella casa di via Torino, l’hanno trovato riverso sul pavimento e in una pozza di sangue.

Tra padre e figlio da diverso tempo c’erano diversi dissapori legati a quanto pare all’attività di famiglia, una auto-officina gestita da entrambi. Ultimamente la situazione era peggiorata e negli ultimi tempi si erano verificate diverse violente liti. I militari hanno esteso le ricerche a tutto il territorio del Nolano ed oltre per cercare l’omicida. Intorno alle 23, l’hanno trovato senza vita all’interno di un’auto.

Indagini in corso

Telesforo era il principale sospettato dell’omicidio di Giuseppe e si sarebbe sparato con una pistola all’interno della propria vettura all’ingresso del cimitero di Castello di Cisterna. Non sono ancora del tutto chiari i motivi che hanno portato al delitto, sebbene potrebbe trattarsi di un culmine raggiunto sul piano lavorativo ed economico per quanto riguarda la gestione dell’autofficina. L’indagine è coordinata dai magistrati inquirenti della Procura di Nola. Il pm ha autorizzato la rimozione delle due salme, trasferite presso l’Istituto di Medicina Legale del Secondo Policlinico di Napoli.