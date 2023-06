Omicidio-suicidio a Castellarano: uccide la moglie nel letto e si getta dal balcone

Una terribile tragedia familiare ha sconvolto nelle scorse ore la cittadina di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia. Stando a quanto riportano le autorità c’è stato in zona un omicidio-suicidio, che ha coinvolto marito e moglie. Ecco cos’è accaduto in base alla ricostruzione degli inquirenti al lavoro sul caso.

Omicidio-suicidio a Castellarano: chi sono le vittime della strage familiare

Le vittime erano entrambe sessantenni. Come riporta Il Resto del Carlino il fatto di cronaca è avvenuto nella mattina di oggi, lunedì 12 giugno, a Roteglia di Castellarano, in via Castello, al civico 26. A rendersi protagonista del crimine verso le ore 8 è stato Paolo Ravazzini, che ha deciso di togliere la vita alla compagna Rosa Moscatiello, una donna di due anni più giovane che da ormai diverso tempo aveva problemi psichici ed era in cura presso un centro di salute mentale. Subito dopo aver ucciso la moglie, trovata in casa in un lago di sangue riversa sul letto, l’uomo ha deciso di togliersi la vita gettandosi dal balcone di casa.

Sul posto si sono immediatamente recati i Carabinieri per effettuare tutti i rilievi necessari, insieme al magistrato di Turno, Giulia Galfano.

Soltanto poche ore fa un’altra tragedia simile

Pochissime ore fa un altro grave evento di cronaca simile ha lasciato senza parole gli abitanti di Mariglianella, nel napoletano. Giuseppe Basso è infatti stato trovato senza vita nella sua casa dalle forze dell’ordine, con sul collo diverse ferite causate da un’arma da taglio. Secondo le autorità il colpevole dell’assassinio sarebbe il padre dell’uomo il 79enne Telesforo Basso. Il corpo esanime del padre della vittima è infatti stato trovato poche ore dopo, verso le 23, nell’area antistante il cimitero di Castello di Cisterna. Per i Carabinieri, quest’ultimo si sarebbe ucciso sparandosi alla testa, forse dopo aver ammazzato il figlio con il quale aveva da tempo dissidi lavorativi ed economici.