Omicidio Ciatti, Bissoultanov condannato al minimo della pena: 15 anni

Rassoul Bissoultanov, il ceceno accusato per aver sferrato il calcio mortale a Niccolò Ciatti nell’estate di 5 anni fa in una discoteca a Lloret de Mar, è stato condannato a 15 anni. Dalla Spagna arrivano le prime informazioni sulla scelta del giudice spagnolo del tribunale di Girona, che avrebbe quindi optato per il minimo della pena prevista per il reato di omicidio volontario. Una decisione in netta contrapposizione a quanto richiesto dal pubblico ministero Victor Pillado, che avrebbe optato per una condanna a 24 anni. La sentenza non è stata accolta favorevolmente dalla famiglia di Niccolò Ciatti. Il padre, Luigi, ha commentato su Facebook con parole molto dure nei confronti del tribunale spagnolo: «Siete la vergogna di un mondo civile».

La rabbia di Luigi Ciatti: «Vergogna»

Due i post con cui Luigi Ciatti ha commentato la sentenza. «All’assassino di Niccolò il Presidente del Tribunale di Girona ha inflitto la pena minima di 15 anni. Penso che questo Presidente del Tribunale di Girona dovrebbe studiare la parola Giustizia. Giustificare una sentenza del genere con “per quanto possa sembrare duro ai parenti” credo che veramente dovrebbe cambiare lavoro. Giustizia vera per Niccolò», scrive nel primo post, scagliandosi contro il giudice spagnolo. Poi rincara la dose: «Continueremo a lottare per darti quella giustizia che meriti Niccolò, ci troviamo di fronte persone che dovrebbero essere dalla nostra parte ma che invece sono al fianco degli assassini. Siete la vergogna di un mondo civile, quando tornate a casa avete il coraggio di guardare negli occhi i vostri figli?».

La vicenda dell’agosto 2017

Nell’agosto del 2017 a Lloret de Mar, sulla costa di Barcellona in Spagna, il 22enne Niccolò Ciatti è stato ucciso dopo un duro pestaggio al centro della pista da ballo di una discoteca. Il giovane, originario di Scandicci, è rimasto un giorno in coma in ospedale prima di morire. Per l’accaduto erano stati fermati tre ragazzi russi di 20, 24 e 26 anni. Uno di questi, Rassoul Bissoultanov di origini cecene, è stato materialmente l’ultimo a sferrare il calcio letale. Adesso, dopo la colpevolezza, è arrivata la pena minima: 15 anni.