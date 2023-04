Milano, omicidio al quartiere Corvetto: uomo di 69 anni ucciso a coltellate

Un nuovo crimine scuote la città di Milano. Nella serata di ieri, martedì 25 aprile, è stato commesso un brutale omicidio a colpi di coltellate ai danni di un uomo residente in un appartamento in via dei Panigarola, in zona Corvetto.

Omicidio a Milano in zona Corvetto

A ritrovare il corpo della vittima, massacrato da numerosi colpi di arma da taglio, è stata la coinquilina, una donna (le cui generalità al momento sono sconosciute) che, stando alle prima ricostruzioni, avrebbe trovato l’uomo con cui condivideva la casa (e di cui si prendeva cura) steso a terra, privo di vita e in un lago di sangue. Il delitto è avvenuto in un palazzo popolare dell’Aler.

La vittima si chiamava Piero Luigi Landriani ed era un 69enne che, stando a quanto riportato da Milano Today, avrebbe avuto di recente grossi problemi proprio con la stessa coinquilina 50enne, di origine brasiliana. Sembra, infatti, che i vicini di casa abbiano parlato di continui litigi fra i due. La versione della donna, tuttavia, differisce da quanto raccontato da terzi ed è attualmente oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine.

Indagini in corso

Se i dirimpettai hanno riferito di un clima molto teso fra Landriani e la sua coinquilina, l’ultimo avvenuto proprio nella serata di martedì, la donna ha al contrario parlato di una recente discussione fra la vittima e alcuni nordafricani. I due coinquilini condividevano la casa dove è avvenuto l’omicidio (al 4° e ultimo piano della scala D del condominio al civico 8) da giugno 2022, con un regolare contratto d’affitto. Insieme a loro anche un piccolo cagnolino che giorni fa era stato travolto e ucciso da un’auto.

Gli agenti della squadra mobile, guidati da Marco Calì, sono attualmente al lavoro sul caso. Resta dunque ancora sconosciuta, almeno per il momento, l’identità del killer dell’uomo (che sembra avesse alle spalle vecchi precedenti con le forze dell’ordine).