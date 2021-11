Meredith, Guedè torna libero e dichiara: «Mani insaguinate? Tentavo di salvarla»

Tredici anni dopo l’ingresso in carcere, unico condannato per l’omicidio di Meredith Kercher, Rudy Guedé torna in libertà e si proclama ancora una volta innocente. Lo fa sulle pagine del Sun, il primo giornale a intervistarlo dopo l’uscita. «Avevo le mani insanguinate perché ho cercato di salvarla» scrive il tabloid, citando le parole di Guedé. L’ivoriano è stato scarcerato con 45 giorni di anticipo rispetto al previsto, su decisione del magistrato di sorveglianza di Viterbo. Ora l’uomo torna a parlare della vicenda, avvenuta nel 2007 a Perugia.

Rudy Guedé si proclama innocente

Rudy Guedé continua a proclamarsi innocente dopo 13 anni di carcere e un processo che l’ha visto l’unico condannato per l’omicidio ella studentessa britannica Meredith Kercher. «Il tribunale mi ha condannato per complicità nell’omicidio perché c’era lì il mio Dna, ma i documenti dicono che vi erano altre persone e che non sono stato io a infliggere le ferite fatali», spiega l’ivoriano al Sun, facendo riferimento agli altri due protagonisti della storia, Amanda Knox e Raffaele Sollecito. A domanda precisa se queste affermazioni riguardassero i due ragazzi, Guedé risponde: «Dovrebbe leggere i documenti. Affermano che c’erano altri e che non ho inflitto le ferite. Io so la verità». Una frase a cui poi aggiunge un «e anche lei la sa» che pare si riferisca ad Amanda Knox.

Rudy Guedé chiede scusa alla famiglia Kercher

All’interno dell’intervista, però, non ci sono soltanto accuse velate e proclami di innocenza. Rudy Guedé ha voluto chiedere ancora una volta scusa alla famiglia Kercher. «Voglio dire ancora alla famiglia Kercher quanto io sia dispiaciuto per la loro perdita», ha dichiarato, aggiungendo che ha «scritto loro una lettera per spiegare quanto sia dispiaciuto, ma è troppo tardi per chiedere scusa per non aver fatto abbastanza per salvare Meredith. Il tribunale ha accettato il fatto che ho cercato di salvarla tamponando le ferite con degli asciugamani». Una vicenda su cui ancora oggi, a quattordici anni di distanza, sembra aleggiare un vero e proprio mistero. La scarcerazione di Guedé con 45 giorni d’anticipo, inoltre, ha colto di sorpresa proprio la famiglia Kercher. Lyle, fratello di Meredith, ha dichiarato: «Sapevamo che questo giorno sarebbe venuto, ma il fatto che sia arrivato all’improvviso e senza che fossimo avvertiti ci ha colto alla sprovvista».