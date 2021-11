Omicidio di Meredith Kercher, Rudy Guede torna libero

Rudy Guede torna libero. Era stato condannato a 16 anni di reclusione per l’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia la sera dell’1 novembre del 2007. Per Guede il fine pena era previsto il 4 gennaio del 2022, ma il magistrato di sorveglianza di Viterbo gli ha concesso la liberazione anticipata di 45 giorni, al 20 novembre. Si tratta di una procedura tecnica regolata dall’articolo 54 dell’ordinamento penitenziario (per buona condotta si può ottenere una detrazione di 45 giorni ogni sei mesi) e che all’ivoriano aveva già portato circa tre anni di anticipo sul fine pena originario.

Guede era affidato ai servizi sociali

Guede, che era stato processato con il rito abbreviato, ha scontato gran parte della pena nel carcere Mammagialla di Viterbo prima di essere affidato ai servizi sociali a inizio dicembre 2020: di fatto era già libero, visto che la mattina faceva il volontario alla mensa della Caritas e il pomeriggio lavorava nella biblioteca del Centro studi criminologici di Viterbo per mantenersi e non doveva tornare a dormire nel carcere. L’ivoriano ha accolto la decisione svolgendo i soliti compiti di volontario e, ha fatto sapere che «vorrebbe essere solo dimenticato».

L’ivoriano si è sempre dichiarato innocente per il delitto di Meredith

Guede si è sempre proclamato estraneo al delitto di Perugia. Ha sostenuto invece di avere cercato di soccorrere la studentessa inglese accoltellata mentre lui era in bagno. Alla sua identificazione la polizia arrivò dall’impronta di una mano insanguinata e da altre tracce di Dna. La notte dell’omicidio Guede scappò dalla casa di Meredith, raggiungendo poi la Germania dove venne però arrestato il 20 novembre del 2007. Condotto in Italia è stato l’unico dei coinvolti nella vicenda a essere processato e condannato il rito abbreviato. Gli altri due imputati, Amanda Knox e Raffaele Sollecito, sono stati assolti in via definitiva dalla Cassazione. In carcere Guede si è laureato (con 110 e lode) in Scienze storiche del territorio e della cooperazione internazionale. Proseguendo poi gli studi occupandosi di narrazione cinematografica.