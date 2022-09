Omicidio di Meredith Kercher, esce il libro di Rudy Guede

Esce giovedì 29 settembre Il beneficio del dubbio (Augh edizioni), libro autobiografico scritto da Rudy Guede, tornato libero nel novembre del 2021 dopo avere scontato 13 anni di reclusione per l’omicidio di Meredith Kercher, al quale si è comunque sempre proclamato estraneo. Guede è stato l’unico imputato a essere condannato per il delitto di Perugia, tuttavia per concorso in omicidio. Al tempo stesso sono stati scagionati Raffaele Sollecito e Amanda Knox: sulla vicenda continua ad aleggiare il mistero.

Oggi Guede è un uomo libero e ha due lavori

Il volume scritto insieme a Pierluigi Vito, sarà presentato sabato a Viterbo. Il libro ripercorre le tappe principali della vita di Guede, fin da quando era bambino. E tocca ovviamente anche la vicenda dell’omicidio Kercher, senza però fornire nuove rivelazioni, in quanto nell’autore c’è la volontà di «non riaprire alcun conflitto». Nel libro anche alcune pagine scritte da Claudio Mariani, direttore del dipartimento di criminologia del Centro per gli studi criminologici di Viterbo, che ha seguito Guede nel suo percorso carcerario. «Non ho alcuna certezza sull’innocenza di Rudy ma ho molti dubbi sulla sua colpevolezza», scrive il criminologo. Così all’Ansa: «Ha due lavori, la mattina nella biblioteca del Csc e la sera come cameriere in un locale. Può così pagarsi le bollette ed essere economicamente autonomo». Condannato in via definitiva con rito abbreviato a 16 anni di cercare, l’ivoriano Guede (che oggi ha 35 anni) ha affermato in un”intervista del 2021 di aver avuto le mani sporche di sangue perché avrebbe tentato di salvare Meredith.

Esce il libro di Guede, il commento di Sollecito

«Lo comprerò. Mi auguro non ci siano ricostruzioni fantasiose o accuse nei miei riguardi. In quel caso procederò di conseguenza», ha detto all’Adnkronos Raffaele Sollecito, altro protagonista del delitto di Perugia definitivamente assolto nel 2014 dalla Corte di Cassazione (come Amanda Knox). «Indipendentemente da quello che possa dire e delle bugie che ha detto nei miei confronti, spero possa dire qualcosa di vero, visto che nel processo non ha voluto parlare e che chiarisca quanto accaduto durante l’omicidio».