Omicidio Khashoggi, gli Usa concedono l’immunità a Mohammed bin Salman

Il principe saudita Mohammed bin Salman, considerato il mandante dell’omicidio di Jamal Khashoggi, avrà l’immunità negli Stati Uniti, nella causa intentata contro di lui dalla fidanzata del giornalista ucciso e fatto a pezzi nel 2018 nel consolato di Riad a Istanbul. Essendo stato recentemente nominato primo ministro dell’Arabia Saudita, bin Salman ha diritto all’immunità in quanto capo di governo straniero, spiega la Cnn.

La causa intentata dalla fidanzata e dall’organizzazione Dawn

La richiesta, presentata poco prima della scadenza del termine fissato dal tribunale per consentire al Dipartimento di Giustizia di esprimere il suo parere in aula sulla questione dell’immunità, così come su altre argomentazioni addotte da bin Salman per ottenere l’archiviazione del processo, ha dunque avuto successo. La compagna di Kashoggi Hatice Cengiz e l’organizzazione per i diritti umani Dawn, fondata dal giornalista dissidente ucciso, nell’ottobre 2020 avevano intentato una causa contro il principe bin Salman e altre 28 persone alla Corte distrettuale federale di Washington affermando che gli assassini avevano «rapito, legato, drogato, torturato e ucciso» Kashoggi nel consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul. Il corpo del giornalista, che aveva 60 anni all’epoca dei fatti, è stato poi smembrato e i resti non sono mai stati ritrovati.

Kashoggi fu ucciso nel consolato saudita a Istanbul

Khashoggi, attivo su varie testate e molto critico sia nei confronti del principe ereditario Mohammad bin Salman che del re Salman dell’Arabia Saudita, a settembre del 2017 aveva lasciato il Paese, andando in esilio autoimposto. Il 2 ottobre 2018, si recò al consolato di Riad a Instanbul, per ottenere un documento che provasse che era divorziato, in modo da poter sposare la fidanzata turca: non lasciò mai l’edificio. Dichiarato persona scomparsa, già due settimane dopo un alto funzionario saudita ammise, interpellato dal New York Times, che Kashoggi era stato strangolato nel consolato. E, già a metà novembre, la Cia indicò in Mohammed bin Salman il mandante dell’omicidio.