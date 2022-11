Omicidio Eletti, prima udienza: Sabrina in lacrime saluta il figlio Marco

Una donna scossa e triste: così è apparsa Sabrina Guidetti, di 55 anni, nella prima udienza per il caso dell’omicidio Eletti. Alla sbarra c’è Marco Eletti, di 32 anni, suo figlio, accusato di aver ucciso il padre non naturale Paolo e marito della madre.

L’omicidio Eletti che ha portato in tribunale Marco

L’omicidio Eletti risale al 24 aprile 2021. Paolo Eletti venne trovato morto sul divano della sua casa, in località San Martino in Rio ed era stato ucciso con colpi di martello alla testa. La moglie Sabrina Guidetti era stata drogata e si trovava in cucina priva di sensi: inoltre, le erano stati tagliati i polsi, nonostante il coma per diverse settimane, è riuscita poi a sopravvivere.

All’epoca dei fatti, la procura di Reggio aveva dei sospetti sul figlio, Marco Eletti. Sospetti che si sono poi rivelati fondati, visto che gli inquirenti hanno ritenuto Marco il probabile autore dell’omicidio di Paolo Eletti, suo padre acquisito. In effetti, Marco ha confessato di essere stato sul luogo dell’omicidio prima che accadesse e di essersi recato a casa dei suoi in un secondo momento perché aveva dimenticato il portafoglio. Secondo la sua versione, una volta ritornato avrebbe trovato i genitori in quelle condizioni e avrebbe chiamato il 118.

La difesa di Marco

Per la procura Marco è l’autore dell’omicidio Eletti, infatti il pm Piera Cristina Giannussa ha deciso di chiamare diversi testimoni che possano «descrivere la personalità dell’imputato», mentre per la difesa si tratta di «un ragazzo modello, che non ha mai preso neanche una multa».

A questo proposito, l’avvocato di Marco, Noris Bucchi, ha dichiarato: «Non esiste “il male per il male”, e qui non solo non ci sono prove ma non c’è nemmeno un movente: c’è un’ipotesi dell’accusa che è infondata, e lo dimostreremo». Il capitolo legale è appena iniziato comunque, bisognerà attendere per altri risvolti sulla vicenda, specialmente considerando che la madre di Marco, Sabrina, è chiamata come testimone sia dall’accusa che dalla difesa.