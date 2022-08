Omicidio Dugina, il Fsb identifica il complice di Natalia Vovk

Continuano le indagini dei servizi russi sull‘omicidio di Darya Dugina, figlia dell’ideologo di Putin Alexander Dugin. Secondo il Fsb, l’esecutrice materiale dell’omicidio della giornalista 30enne sarebbe la cittadina ucraina Natalia Vovk, aiutata dal connazionale Bogdan Tsyganenko. Lo riferisce Interfax. Per il Fsb Tsyganenko farebbe parte del gruppo terroristico ucraino che ha pianificato l’attacco fornendo targhe e documenti falsi e avrebbe assemblato la bomba insieme con Vovk. Secondo la ricostruzione dei servizi russi, il 30 luglio Tsyganenko è arrivato in Russia attraverso l’Estonia e ha lasciato la Federazione il giorno prima dell’omicidio di Dugina avvenuto il 20 agosto scorso. L’omicidio, sempre secondo Mosca, sarebbe stato organizzato dai servizi speciali ucraini. Kyiv dal canto suo ha sempre negato ogni coinvolgimento nell’attentato. «L’Ucraina non è certamente coinvolta nell’omicidio», aveva ribadito il 22 agosto scorso Mykhailo Podolyak, principale consigliere del presidente Volodymyr Zelensky.

Chi è Natalia Vovk, accusata dal Fsb di essere l’esecutrice dell’omicidio di Darya Dugina

Natalia Vovk è stata accusata dai servizi russi di essere l’esecutrice materiale dell’attentato a Darya Dugina. «Il crimine», si legge in una nota del Fsb, «è stato preparato e commesso dai servizi segreti ucraini. L’esecutrice è la cittadina ucraina Natalia Vovk, nata nel 1979, arrivata in Russia il 23 luglio insieme alla figlia Sofia Shaban e uscita dal Paese dalla regione Pskov, da dove ha raggiunto l’Estonia». Secondo la ricostruzione russa, come riportato dalla Tass, la donna si sarebbe fatta aiutare dalla figlia 12enne per piazzare la bomba nell’auto di Dugina.

LEGGI ANCHE: Chi voleva ammazzare davvero Dugin?

Al momento le autorità investigative russe non hanno ancora presentato domanda per una ricerca mondiale tramite l’Interpol. A quanto pare, i servizi segreti vogliono risolvere questo caso di omicidio in autonomia.

Le ombre sull’omicidio

Dugin e la figlia erano di ritorno a Mosca dopo aver partecipato a un evento pubblico tenutosi nella tenuta di Zakharovo. I due avevano deciso di viaggiare sulla stessa automobile, ma all’ultimo momento c’è stato un cambio di programma: Dugin è salito su un’altra vettura, mentre la figlia si è messa al volante della Toyota Land Cruiser poi saltata in aria.