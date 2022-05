Omicidi di massa negli Usa, i numeri di una strage infinita

19 bambini e un’insegnante uccisi, più l’assalitore freddato dalla polizia. 21 morti in tutto. La strage nella scuola elementare di Uvalde, nel Texas del governatore Greg Abbot (tra i maggiori sostenitori del Secondo emendamento, che sancisce il diritto dei cittadini di essere armati), ha riaperto negli Stati Uniti un annoso dibattito. Joe Biden, parlando al Congresso, ha chiesto un intervento per fermarne la diffusione delle armi nel Paese: «Dobbiamo domandarci: quando, nel nome di Dio, affronteremo la lobby delle armi? Quando, in nome di Dio, faremo ciò che tutti nel nostro istinto sappiamo che deve essere fatto?». Difficile cambiare le cose negli Usa. Eppure, come sottolineano i dati diffusi dall’FBI, ce n’è davvero bisogno.

Omicidi di massa negli Usa, 61 attacchi nel 2021

Come ha reso noto il Federal Bureau of Investigation, nel 2021 si sono verificati negli Stati Uniti 61 incidenti provocati da “active shooter”: l’aumento del 52 per cento rispetto all’anno precedente è il più alto mai registrato. L’espressione active shooter indica una persona che uccide o tenta di uccidere in uno spazio pubblico, in modo apparentemente causale. Un episodio su cinque, spiega l’FBI, è stato un omicidio di massa.

Omicidi di massa negli Usa, record di vittime nel 2017

Nel 2021 questi attacchi si sono verificati in 30 Stati, provocando in tutto 103 morti e 140 feriti. Nel 2020 c’erano stati 40 attacchi, distribuiti in 19 Stati, con 38 vittime e 126 feriti. Ma non era stato un “anno di pausa”, coinciso con lo scoppio della pandemia di Covid e con l’apice delle restrizioni alla vita sociale: nel 2018 e nel 2019 erano stati registrati 30 episodi di questo genere, mentre nel 2017 erano stati 31. Risale a questo anno il record di vittime, 143 (più 591 feriti), dovuto in larga parte alla strage di Las Vegas messa in atto da Stephen Paddock, che sparò dal 32esimo piano del Mandalay Bay Hotel, verso gli spettatori di un concerto, uccidendo 60 persone.

Omicidi di massa negli Usa, l’identikit degli assalitori

Come evidenziato dall’FBI, gli assalitori del 2021 avevano un’età compresa tra i 12 e i 67 anni e sono stati questi tutti uomini: solo in un caso, infatti, ad agire è stata una donna. Su 61 incidenti registrati, aggiunge l’agenzia governativa, 27 sono stati messi in atto in modo itinerante. Il rapporto, pubblicato dopo la strage di Buffalo e prima di Uvalde, sottolinea che nonostante il picco di incidenti, per numero di vittime il 2021 è solo il settimo in classifica dal 2000 in poi. L’FBI ha specificato inoltre che, solo nei cinque mesi del 2022, sono state registrate 211 sparatorie di massa negli Stati Uniti. Ma non tutte, come accaduto in passato, saranno considerate episodi di active shooting: dal conteggio sono infatti escluse sparatorie legate alla droga o in generale a regolamenti di conti, a dispute domestiche, a situazioni con ostaggi, a fuoco incrociato.