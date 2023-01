Il silenzio dei nocenti

La scorsa settimana è stata così lunga ma così lunga che pare sian passati 30 anni. L’han preso. Chi? Risponde il palindromo: “Uccise. Non è opaco capo. E non è siccu”. Nonostante i santi di cui si circondano, è la salute che li frega sempre. «Voi mi state dicendo a vostro modo che non parlate perché gli assassini sono ancora in libertà. Ma gli assassini sono in libertà perché voi non parlate». Il giorno della civetta. Tre scimmiette sul comò che facevano l’amore con la figlia del dolore. Tre scimmiette sul comò che facevano l’amore con la figlia dell’onore. A vostro modo. Ma i modi son tre. Ecco il palindromo: “A tre modi d’omertà”.