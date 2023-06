Violenze alla ex moglie, nuove accuse per Omar Favaro 22 anni dopo la strage di Novi Ligure

Omar Favaro, condannato con Erika De Nardo per il delitto di Novi Ligure del febbraio del 2001, quando i due fidanzatini uccisero con 96 coltellate la madre della ragazza Susy Cassini e il fratellino Gianluca, è accusato di violenze e minacce nei confronti della ex moglie. Secondo quanto riportato da Repubblica, Favaro avrebbe rivolto alla donna frasi come: «Ti sfregio con l’acido», «Ti mando su una sedia a rotelle» e «Non esci viva da qui». Oltre a questo procedimento penale, è pendente un procedimento civile per la separazione conflittuale tra i due ex coniugi e per l’affidamento della figlia minorenne, che avrebbe assistito agli abusi.

Favaro è accusato per episodi avvenuti tra il 2019 e il 2021

Condannato a 14 anni, Favaro per effetto dell’indulto e dello sconto di pena per buona condotta è uscito dal carcere nel 2010. In seguito si è sposato ed ha avuto una figlia. Come scrive Repubblica Favaro, che era minorenne ai tempi del delitto e oggi ne ha 40, è stato accusato dalla Procura di Ivrea per episodi avvenuti tra il 2019 e il 2021, in particolare ai tempi delle restrizioni per il Covid. Dopo avere subito minacce e violenze, la moglie, da cui ora Favaro si è separato, si è rivolta ai carabinieri. La procura ha chiesto la misura cautelare del divieto di avvicinamento, che però il gip non ha concesso: il caso adesso è sul tavolo del Tribunale del Riesame, le indagini proseguono.

L’avvocato: «Il suo passato non deve essere strumentalizzato»

«Il suo passato non c’entra ma continua a perseguitarlo e non deve essere strumentalizzato come invece si sta cercando di fare in una vicenda che guarda caso nasce proprio durante una causa di separazione dove è in discussione l’affidamento della figlia», ha dichiarato a Repubblica Lorenzo Repetti, l’avvocato che aveva seguito Omar per il delitto di Novi e che adesso lo assiste nuovamente. Stando a fonti investigative citate da LaPresse, il caso è partito da alcune segnalazioni pubbliche e non dalle dichiarazioni dell’ex moglie: la donna è stata sentita solo in un secondo momento.