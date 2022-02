Dove vedere il playoff di Europa League Olympiakos – Atalanta? Orario, arbitro, formazioni

Prima vera sfida da dentro o fuori della stagione. Allo stadio Georgios Karaiskakis, Olympiakos – Atalanta (in diretta stasera 24 febbraio alle 18,45 su Sky Sport Arena) decreterà chi staccherà il biglietto per gli ottavi di finale di Europa League, raggiungendo così le squadre che si erano qualificate prime nella fase a gironi. Si riparte dal 2-1 dell’andata per i bergamaschi, che avevano rimontato il vantaggio iniziale dei greci con una doppietta del difensore Djimsiti. La visione del match sarà disponibile in streaming su Dazn o tramite l’app SkyGo.

«Nulla è ancora deciso, la qualificazione è tutta da conquistare», ha detto Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta. «L’ambiente sarà caldissimo e loro in casa potrebbero cambiare il modo di giocare». La Dea è chiamata a riscattare anche il momento no in campionato, dove giunge da una sconfitta di misura contro la Fiorentina che l’ha allontanata ancora di più dal vertice della classifica. Si tratterà inoltre della prima partita della squadra dopo l’acquisizione societaria da parte di un gruppo di investitori americani. «La chiave sarà l’efficienza, dobbiamo segnare due gol in più degli avversari», ha detto invece Martins, sulla panchina dei greci. Arbitro di Olympiakos – Atalanta sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande, assistito dai connazionali Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernández. Quarto uomo sarà Javier Alberola Rojas, mentre al Var ci saranno Juan Martínez Munuera e Guillermo Cuadra Fernández.

Olympiakos – Atalanta, le probabili formazioni di stasera 24 febbraio 2022 su Sky Sport Arena

Qui Olympiakos, un solo cambio per Martins

Pedro Martins si avvia alla conferma di dieci undicesimi della formazione scesa in campo al Gewiss Stadium la scorsa settimana. Unica novità sarà Aguibou Camara che sulla trequarti dovrebbe prendere il posto di Onyekuru accanto a Masouras alle spalle di Tiquinho Soares. Per il resto, confermato fra i pali Vaclick, protetto dal terzetto Papastathopoulos, Manolas e Cissé. A centrocampo M. Camara e l’ex Inter M’Vila, con Lala a sinistra e Reabciuk a destra. Occhio però al dodicesimo uomo in campo, il pubblico, nonostante l’affluenza sia limitata al 50 per cento.

Qui Atalanta, infermeria piena per la Dea

Infermeria al completo per l’Atalanta, che dovrà fare a meno di numerosi titolari per molte altre partite. Out infatti quasi l’intero reparto offensivo con Zapata, Ilicic, Miranchuk e Muriel ai box per infortunio. Formazione quasi obbligata per Gian Piero Gasperini che, davanti al portiere Musso, dovrebbe schierare il terzetto Toloi, Demiral e Djimsiti. A centrocampo De Roon e Freuler in regia, con Zappacosta e Maehle sulle corsie laterali, ma non si esclude un impiego dal primo minuto anche di Pessina. Pasalic e Malinovskyi invece dovrebbero supportare l’unica punta Boga, schierato da falso nove in assenza di un centravanti puro.

OLYMPIAKOS (3-4-2-1): Vaclik; Papastathopoulos, Manolas, Cissé; Lala, M. Camara, M’Vila, Reabciuk; A. Camara, Masouras; Tiquinho. All.: Martins

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, Boga. All.: Gasperini