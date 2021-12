Ologrammi al posto degli animali: il circo del futuro per la prima volta in Italia

Il mondo del circo sta vivendo una vera e propria rivoluzione e l’Italia inizia a farne parte. Si dibatte ormai da anni sull’utilizzo degli animali all’interno degli spettacoli circensi, itineranti e non, e ora anche nel nostro paese approva uno show in grado di renderli protagonisti senza far vivere loro alcuno stress. A Bari è arrivato qualche giorno fa il Circus Atmosphere. Il tendone del circo che ha debuttato il giorno di Natale e resterà in Puglia fino a fine gennaio, si riempie ogni giorno di ologrammi e non di animali in carne e ossa. Uno show innovativo e divertente, ma anche proiettato in un mondo diverso rispetto a quello visto fino ad oggi.

Circus Atmosphere: ologrammi per sostituire gli animali veri

Arriva per la prima volta in Italia, quindi, il Circus Atmosphere. Grande curiosità tra grandi e piccini, che per stavolta dal vivo non vedranno elefanti e giraffe, leoni e gorilla, ma delle gigantesche immagini 3D che raffigurano ogni specie. Un atmosfera unica, ma il valore degli ologrammi è anche un altro. L’utilizzo delle immagini permette di non sfruttare animali che, se così non fosse, sarebbero costretti a forte stress dovuto ai trasporti, alle gabbie e all’addestramento. Restano in carne e ossa, invece, i professionisti dell’arte circense che da generazioni allietano il pubblico: clown, acrobati, ballerine, pattinatori e maghi. Nessun animale al loro fianco, ma solo ologrammi con cui interagire virtualmente.

Circo con ologrammi: in Germania un successo da anni

Sebbene sia la prima volta per l’Italia, il circo senza ologrammi è da tempo conosciuto in tutta Europa. Emblematico il caso della Germania, dove il Roncalli Circus ha lanciato una vera e propria moda in grado di riscuotere grande successo. Gli animalisti sperano che anche l’Italia possa raggiungere i livello del paese tedesco e del resto del mondo, pur arrivando tardi, rispetto agli altri, a questo tipo di spettacoli.