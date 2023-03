Olivier Dubois liberato: il giornalista francese era stato rapito in Mali nel 2021

Il giornalista francese Olivier Dubois è stato liberato dopo 711 giorni dal suo rapimento avvenuto in Mali per mano di un gruppo di jihadisti. A dare per prima la notizia è stata l’organizzazione Reporter Senza Frontiere che non ha mancato di sottolineare il proprio grande sollievo per la conclusione positiva della vicenda.

Olivier Dubois è stato liberato

Olivier Dubois, prima di essere catturato, seguiva molto da vicino le vicende interne del Mali – dove si era trasferito nel 2015 – e le raccontava sulle pagine dei giornali LePoint e Libération. I suoi racconti e le sue interviste, volti a smascherare il malaffare di alcune vicende del paese africano, gli avevano attirato molte attenzioni, motivo per cui nell’aprile 2021 era stato rapito dal gruppo jihadista Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin, il ramo ufficiale di Al-Qaeda in Mali.

Il rapimento del giornalista

Più nello specifico, l’8 aprile 2021 era nella regione maliana di Gao per intervistare intervistare Abdallah Ag Albakaye, un tenente proprio di Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin, ma si trattava di un trappola. Il giornalista cercava di ottenere delle informazioni sul conflitto con il gruppo rivale dello Stato islamico nel Grande Sahara. Da quell’8 aprile si erano perse le tracce fino al 4 maggio successivo, quando sui social era stato pubblicato un video di 21 secondi nel quale Dubois diceva di essere stato rapito e chiedeva aiuto alle autorità e ai suoi cari.

Immediata, in quel caso, era stata la reazione del Comitato per la protezione dei giornalisti che ne aveva chiesto il rilascio immediato, affermando che «i giornalisti che coprono la regione del Sahel affrontano un’altissima minaccia di rapimento e lavorano in circostanze molto pericolose». A questo messaggio aveva fatto eco l’iniziativa di Reporters sans frontières che il 7 giugno 2021 aveva organizzato a Parigi e a Bamako delle manifestazioni per chiedere il suo rilascio.