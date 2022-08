Olivia Newton-John morta a 73 anni: addio alla stella di Grease

È morta a 73 anni Olivia Newton-John, l’iconica attrice che aveva interpretato Sandy in Grease. La donna da oltre trent’anni combatteva contro un tumore al seno, un male che lei stessa aveva definito un “regalo”, perché la aiutava a ristabilire le priorità. Anche John Travolta, che ha fatto il successo al suo fianco nel ruolo di Danny Zucco, le ha detto addio tra le lacrime: “Hai fatto il meglio per le nostre vite. Ci rivedremo. Il tuo Danny, il tuo John”.

È morta Olivia Newton-John: la malattia

Olivia Newton-John ha avuto la prima diagnosi di cancro al seno nel 1992. Dopo essersi sottoposta a mastectomia e chemioterapia, il tumore si è ripresentato in forma metastasica 25 anni più tardi e nel 2019 è ricomparso in forma ancora più aggressiva. Più volte nel corso del tempo l’attrice aveva parlato della malattia, e quasi mai in maniera negativa. L’aveva sempre considerata come un “regalo”, in grado di farle riordinare le priorità e connettersi con quello che realmente contava nella vita.

“Penso che sia molto importante mantenere quel messaggio positivo nella testa”, aveva dichiarato al Guardian in passato. “Sai, se hai un momento difficile la musica è sempre un grande guaritore. Se pensi: “Povero me” o “Sono malato”, allora starai male. Penso che ogni giorno sia una benedizione. Non sai mai quando il tuo tempo è finito; abbiamo tutti un tempo limitato su questo pianeta e dobbiamo solo esserne grati. Non so cosa sarei adesso, senza. Lo vedo come il viaggio della mia vita. Mi ha dato scopo e intenzione e mi ha insegnato molto sulla compassione. È stato un regalo. Non lo auguro a nessuno, ma per me è stato importante nella mia vita”.

L’annuncio del marito

A 73 anni l’attrice di Grease ha perso la sua battaglia contro il tumore. È stato il marito, John Easterling, ad annunciare la morte di Olivia Newton-John attraverso i social.

“La signora Olivia Newton-John (73) è morta pacificamente questa mattina nel suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento molto difficile. Olivia è stata un simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni condividendo il suo viaggio con il cancro al seno. La sua ispirazione curativa e la sua esperienza pionieristica con la fitoterapia continuano con il Fondo Olivia Newton-John Foundation, dedicato alla ricerca sulla fitoterapia e sul cancro. Al posto dei fiori, la famiglia chiede che qualsiasi donazione sia fatta in sua memoria alla @onjfoundation Olivia è sopravvissuta a suo marito John Easterling; la figlia Chloe Lattanzi; la sorella Sarah Newton-John; fratello Toby Newton-John; nipoti e nipoti Tottie, Fiona e Brett Goldsmith; Emerson, Charlie, Zac, Jeremy, Randall e Pierz Newton-John; Jude Newton-Stock, Layla Lee; Kira e Tasha Edelstein; e Brin e Valerie Hall”.

La vita privata e la carriera dell’attrice

Olivia Newton-John lascia una figlia, Chloe Lattanzi, avuta con l’attore Matt Lattanzi nel 1986. Con lui è stata sposata dal 1984 al 1995. Nel 2008, invece, si era unita in matrimonio con John Easterling, che è stato al suo fianco fino alla morte.

Olivia Newton-John è diventa famosa a livello internazionale per le sue doti canore. Ha cominciato vincendo un concorso per nuovi talenti nella natia Australia, per poi trasferirsi nel Regno Unito e incidere il primo singolo: “Till you say be mine”. Da allora ha scalato le classifiche, anno dopo anno, finché ha partecipato all‘Eurovision Song Contest, arrivando quarta. La sua carriera musicale in costante ascesa l’ha portata a esordire al cinema con il film che le regala l’immortalità: “Grease”.