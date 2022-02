Pechino 2022, le cose da sapere sulla mascotte Bing Dwen Dwen

La scelta di un panda come mascotte dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 non ha, in fondo, stupito nessuno: simbolo del WWF, si tratta di un amatissimo animale che vive in Cina e in nessun altro luogo al mondo fuori dalla cattività, diventato negli ultimi anni “tesoro nazionale” della Repubblica Popolare. Un panda gigante di nome Jīngjing figurava tra l’altro già tra le Fuwa, ovvero le cinque mascotte ufficiale dei Giochi estivi del 2008, anch’essi ospitati a Pechino. Quello che stupisce, a proposito di panda e Cina, è che la sua “patria” non sia riuscita a produrre abbastanza souvenir di Bing Dwen Dwen (questo il nome della mascotte), che nel Paese sta andando letteralmente a ruba.

Pechino 2022, tutti vogliono la mascotte Bing Dwen Dwen

La produzione non soddisfa la domanda. Lo ha ammesso Zhao Weidong, portavoce del Comitato organizzatore delle Olimpiadi, spiegando che i problemi di approvvigionamento sono da imputare il buona parte alle vacanze del capodanno lunare, che coincidono con le Olimpiadi. «Molti dei lavoratori delle fabbriche stanno trascorrendo le vacanze a casa, quindi la produzione è stata influenzata. Ci stiamo sforzando per coordinare la fornitura di Bing Dwen Dwen». I media nazionali parlano di lunghe code in uno dei principali negozi di souvenir di Pechino. Dove gli spettatori, in gran parte banditi dagli spalti a causa delle restrizioni anti Covid, stanno facendo di tutto per portare a casa almeno il simbolo dei Giochi.

Pechino 2022, il nome e il significato della mascotte dei Giochi

La mascotte dei XXIV Giochi Olimpici Invernali, in programma dal 4 al 20 febbraio 2022, è un panda sui pattini dal volto gioioso e dal corpo ricoperto di ghiaccio, il cui nome si rifà al mondo dei bimbi e del freddo. In cinese, “Bing” ha molti significati: ghiaccio, innanzitutto, ma anche “purezza”, “tenacia”, “forza mentale”. “Dwen Dwen” è invece un appellativo con cui i cinesi si rivolgono in maniera affettuosa ai bambini, facendo riferimento alla rotondità e alla pienezza. Bing Dwen Dwen è ricoperto da una sorta di guscio di ghiaccio, simile a una tuta da astronauta: un omaggio alle nuove tecnologie, per un futuro dalle possibilità infinite. Il cuore sul palmo sinistro simboleggia invece l’ospitalità della Cina. Bing Dwen Dwen, disegnato da Cao Xue, è stato scelto tra più di 5.800 proposte provenienti dalla Cina e da 35 Paesi di tutto il mondo. La mascotte delle Paralimpiadi, che scatteranno una volta terminate le Olimpiadi di Pechino 2022, si chiama invece Shuey Rhon Rhon: è la fusione tra un bambino e una tipica lanterna cinese.