L’oro di Arianna

È di Arianna Fontana il primo oro dell’Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. In totale adesso le medaglie della spedizione azzurra sono in tutto cinque. L’atleta valtellinese, classe 1990 e portabandiera azzurra a Pyeongchang nel 2018, ha trionfato nello short track 500 metri, disciplina in cui aveva già vinto quattro anni fa. Ha tagliato il traguardo con il tempo di 42”488, sorpassando l’olandese Schulting (42”559) al penultimo giro e conquistando il primo gradino del podio. Bronzo alla canadese Boutin (42”724). Per Arianna Fontana è la decima medaglia. Raggiunge così l’italiana più medagliata di sempre: Stefania Belmondo. Fontana aveva vinto la propria semifinale davanti alla canadese Kim Boutin.

L’argento del quartetto italiano

Momento d’oro per lo short track azzurro. Sabato il quartetto italiano era entrato nella storia della specialità nella staffetta mista a squadre (competizione inedita ai Giochi). Martina Valcepina, Arianna Fontana (ancora lei) Pietro Sighel e Andrea Cassinelli erano riusciti a conquistare una storica medaglia d’argento.

Il medagliere di Arianna Fontana

A 16 anni ancora da compiere, ai Giochi di Torino 2006 Arianna Fontana era stata l’italiana più giovane ad aver vinto una medaglia alle Olimpiadi Invernali con il bronzo nello short track. Nel lotto delle partenti di oggi, invece, era l’unica atleta ad avere più di trent’anni. A Pyeongchang, come accennato, aveva vinto la gara dei 500 metri e vanta con la vittoria di oggi due ori, tre argenti e cinque bronzi, spalmati su cinque Olimpiadi. In testa alla classifica di coppa del mondo di specialità, Arianna Fontana è in forza al gruppo sportivo delle fiamme gialle oltre a gareggiare per la società Asd Bormio ghiaccio. «Mi sento bene, sono pronta a battagliare», aveva detto alla vigilia della spedizione ed è stata di parola. Adesso potrebbe addirittura incrementare il bottino già ricchissimo, visto che da qui alla fine sarà impegnata in altre tre gare all’Olimpiade di Pechino.