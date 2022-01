Il cambiamento climatico minaccia le Olimpiadi Invernali. Non parliamo tanto dei Giochi di Pechino 2022 in programma per il prossimo 4 febbraio, ma degli appuntamenti futuri. Secondo un nuovo studio olandese, se l’andamento globale non dovesse subire modifiche, entro il 2080 solo una delle 21 sedi del passato sarebbe in grado di ospitare ancora la kermesse. Si tratta di Sapporo, città organizzatrice nel 1972. Niente da fare per Torino e le varie zone delle Alpi, out anche qualora rispettassero i parametri degli accordi di Parigi.

Lo studio di Waterloo ha coinvolto 339 atleti e allenatori

Lo studio, disponibile sulla rivista Current Issues in Tourism, è opera di un team dell’Università di Waterloo. I ricercatori hanno effettuato un sondaggio che ha coinvolto 339 atleti e allenatori di tutto il mondo, al fine di identificare quattro indicatori climatici essenziali. Si tratta di temperatura, precipitazioni, neve bagnata e scarsa copertura del terreno. Si è così scoperto che, negli ultimi 50 anni, i casi di condizioni inadeguate per un corretto svolgimento delle gare sono aumentati a livello esponenziale e tale tendenza è destinata a peggiorare. «Nessuno sport può sfuggire al cambiamento climatico», ha detto Daniel Scott, principale autore della ricerca. «Per questo diventa fondamentale il raggiungimento degli obiettivi di Parigi».

According to a study by an international team of researchers led by #UWaterloo, climate change will limit where Winter Olympics can be held as winter changes across the Northern Hemisphere. Read this story: https://t.co/M13jyU9x3j pic.twitter.com/8krJ4PsfQC — UWaterloo News (@UWaterlooNews) January 18, 2022

L’impatto del cambiamento climatico sugli sport invernali è stato chiaramente visibile nella recente Coppa del Mondo di sci a Zagabria. La mancanza di neve e le temperature elevate hanno infatti costretto gli organizzatori a cancellare lo slalom maschile quando erano già partiti 19 atleti. Uno di essi, il bronzo olimpico Victor Muffat-Jeandet, ha subito anche un infortunio alla caviglia a causa di una brutta caduta. Stessa sorte per la competizione femminile, dove solo 22 delle 60 atlete hanno tagliato il traguardo. A vincere è stata Petra Vlhova, prima a scendere in pista, che ha potuto sfruttare le condizioni migliori. Fuori anche la campionessa americana Mikaela Shiffrin.

The first time in nearly four years that @MikaelaShiffrin failed to finish a slalom…. 🤯#fisalpine pic.twitter.com/f9w5g5jFi4 — FIS Alpine (@fisalpine) January 9, 2022

Nel 2080 solo Sapporo sarebbe in grado di ospitare le Olimpiadi Invernali

Negli Anni 20-50, la temperatura media si aggirava intorno ai 0,4 gradi. Nel XXI secolo si è saliti a 6,3 gradi, con tendenza in rialzo continuo. Secondo il modello di Waterloo, Torino, Vancouver, Pyongyang e quasi tutte le altre sedi che hanno finora ospitato le Olimpiadi Invernali sarebbero costrette a rinunciare già nel 2080. Salva solo Sapporo, sede dei Giochi del 1972. Niente da fare anche Cortina d’Ampezzo e l’elvetica St. Moritz. Queste ultime due avrebbero chance solo con il rispetto degli accordi di Parigi, ma le speranze sono ridotte al lumicino

Intanto la Cina è dovuta ricorrere alla neve artificiale per poter preparare le piste di Pechino. L’area che ospiterà le Olimpiadi Invernali ha registrato solo 2 centimetri di neve fra gennaio e marzo 2021, un dato inaccettabile per gli eventi sportivi. Per questo, le autorità hanno provveduto a utilizzare 49 milioni di galloni d’acqua, pari a circa 185 milioni di litri, per realizzare la neve artificiale. Non era andata meglio nemmeno a Vancouver e Sochi, sedi rispettivamente nel 2010 e 2014, costrette a chiamare elicotteri per il trasporto. Preoccupati anche gli atleti, tra cui la snowboarder britannica Lesley McKenna: «I cambiamenti sono preoccupanti», ha detto al Guardian. «Meteo e neve sono molto meno costanti rispetto ai miei primi anni di carriera. Occorrono piani più flessibili per raggiungere gli obiettivi».

Il piano di Pechino per ridurre l’inquinamento industriale in vista dei Giochi

Intanto le autorità cinesi hanno previsto un piano volto a migliorare la qualità dell’aria durante il periodo delle Olimpiadi Invernali. L’obiettivo è limitare le emissioni industriali e dei veicoli che generano maggiore inquinamento ma hanno un impatto ridotto sull’economia del Paese. Non subiranno restrizioni infatti il sostentamento alimentare, l’approvvigionamento energetico e il riscaldamento domestico. La Cina non è tuttavia nuova a simili iniziative. Già in occasione di Pechino 2008, le autorità manipolarono il meteo per evitare piogge durante la cerimonia di apertura dei Giochi estivi. Grazie a sostanze chimiche tra cui lo ioduro di argento e l’azoto liquido, gli scienziati del Dragone trovarono un metodo per bloccare le precipitazioni nelle nuvole.