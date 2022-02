Olimpiadi invernali calendario gare 9 febbraio 2022: programma completo, orari e italiani in gara

Continuano i Giochi Olimpici Invernali di Pechino, giunti alla quinta giornata. Il 9 febbraio una delle competizioni più attese in Italia è quella di Michela Moioli con lo snowboard cross. Ma anche altri sportivi nostrani tenteranno di portare a casa i titoli a cinque cerchi, in particolare nelle seguenti discipline: big air maschile per lo sci freestyle, slalom femminile per lo sci alpino, snowboardcross femminile, Gundersen NH/10 km per la combinata nordica, 1500 metri maschili per lo short track, doppio di slittino. Ecco il programma del 9 febbraio dei Giochi Olimpici Invernali a Pechino 2022.

Olimpiadi invernali calendario gare del 9 febbraio 2022: orari e italiani da seguire

02.30, SNOWBOARD: halfpipe donne Qualification Run 1

02.30, SLITTINO: allenamento singolo maschile staffetta a squadre – Italia (Leon Felderer?)

03.15, SCI ALPINO: prima manche slalom donne – da selezionare tra Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Anita Gulli, Francesca Marsaglia

03.21, SNOWBOARD: halfpipe donne Qualification Run 2

03.30, SCI ALPINO: prima prova cronometrata discesa combinata alpina uomini – da selezionare tra Luca De Aliprandini, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Alex Vinatzer

04.00, SNOWBOARD: cross donne seeding run 1 – Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Francesca Gallina, Michela Moioli

04.00, FREESTYLE: finale freeski big air uomini Run 1 – Leonardo Donaggio

04.22, FREESTYLE: finale freeski big air uomini Run 2 – Leonardo Donaggio

04.45, FREESTYLE: finale freeski big air uomini Run 3 – Leonardo Donaggio

04.55, SNOWBOARD: cross donne seeding run 2 – Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Francesca Gallina, Michela Moioli

05.30, SNOWBOARD: halfpipe uomini Qualification Run 1 – Lorenzo Gennero, Louis Philip Vito III

05.40, SKELETON: prove 5 e 6 singolo donne – Valentina Margaglio

06.21, SNOWBOARD: halfpipe uomini Qualification Run 2 – Lorenzo Gennero, Louis Philip Vito III

06.45, SCI ALPINO: seconda manche slalom donne – da selezionare tra Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Anita Gulli, Francesca Marsaglia

07.30, SNOWBOARD: cross donne ottavi di finale – ev. Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Francesca Gallina, Michela Moioli