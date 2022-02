Olimpiadi invernali 12 febbraio: calendario, orari, tv, streaming e atleti italiani

Sabato 12 febbraio 2022 avrà luogo l’ottava giornata delle Olimpiadi Invernali di Pechino in cui verranno assegnati altri sei titoli e ci sarà spazio per sfide di snowboardcross misto a squadre, staffetta femminile di fondo (4x5km), speed skating femminile, biathlon, salto con gli sci maschile (trampolino grande) e skeleton femminile: vediamo dove seguire le gare, gli orari delle competizioni e il programma dettagliato.

Olimpiadi Invernali del 12 febbraio: tv e streaming

I giochi olimpici vengono trasmessi in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed Eurosport 2 ed in streaming in abbonamento su Discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv è affidata a Rai 2 e Rai Sport + HD, con lo streaming gratuito fruibile su Rai Play.

Olimpiadi invernali del 12 febbraio: il calendario

Specificando che gli orari indicati sono quelli italiani, di seguito il programma del 12 febbraio con gli atleti italiani in gara:

02.05 – CURLING: sessione 4 round robin donne (Svezia-Canada, Corea del Sud-ROC, Giappone-Danimarca)

03.00 – SNOWBOARD: quarti di finale snowboardcross misto a squadre

03.20 – BOB: prove 5 e 6 monobob donne con Giada Andreutti

03.30 – SNOWBOARD: semifinali snowboardcross misto a squadre

03.50 – SNOWBOARD: small e big final snowboardcross misto a squadre

04.00 – SCI ALPINO: prima prova discesa donne

05.10 – HOCKEY SUL GHIACCIO: Canada-USA, Girone A uomini

05.10 – HOCKEY GHIACCIO: ROC-Svizzera, quarti di finale donne

05.40 – BOB: prove 5 e 6 bob a 2 uomini con Patrick Baumgartner e Robert Gino Mircea

07.00 – COMBINATA NORDICA: allenamento 1 Gundersen trampolino grande / 10 km con Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin e Samuel Costa

07.05 – CURLING: sessione 5 round robin uomini (Italia-Cina, Canada-Svezia, Danimarca-Svizzera, USA-Norvegia) con Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin, Amos Mosaner e Mattia Giovanella

08.30 – SCI DI FONDO: staffetta 4×5 km donne

09.00 – SPEED SKATING: quarti di finale team pursuit donne

09.40 – HOCKEY SUL GHIACCIO: Germania-Cina, Girone A uomini

09.53 – SPEED SKATING: 500 metri uomini

10.00 – BIATHLON: sprint 10 km uomini con quattro tra Didier Bionaz, Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Dominik Windisch

11.00 – SALTO CON GLI SCI: trial round trampolino grande uomini con Giovanni Bresadola

12.00 – SALTO CON GLI SCI: prima manche trampolino grande uomini con Giovanni Bresadola