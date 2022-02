Olimpiadi invernali 11 febbraio: calendario, orari, tv, streaming e atleti italiani

Venerdì 11 febbraio 2022 avrà luogo la settima giornata delle Olimpiadi Invernali di Pechino in cui verranno assegnati altri sette titoli e ci sarà spazio, tra prove e gare ufficiali, per sfide curling, skeleton, sci alpino, bob, sci di fondo, speed skating, biathlon, salto con gli sci e short track: vediamo dove seguire le gare, a cui parteciperanno in totale 30 azzurri, gli orari delle competizioni e il programma dettagliato.

Olimpiadi Invernali dell’11 febbraio: tv e streaming

I giochi olimpici vengono trasmessi in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed Eurosport 2 ed in streaming in abbonamento su Discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv è affidata a Rai 2 e Rai Sport + HD, con lo streaming gratuito fruibile su Rai Play.

Olimpiadi invernali dell’11 febbraio: il calendario

02.05 – CURLING: sessione 3 round robin uomini (Svizzera-ROC, Gran Bretagna-USA, Svezia-Italia, Danimarca-Cina) con Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin, Amos Mosaner e Mattia Giovanella

02.30 – SKELETON: prima manche donne con Valentina Margaglio

04.00 – SKELETON: seconda manche donne con Valentina Margaglio

04.00 – SCI ALPINO: superG donne con atlete da selezionare tra Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Lara Della Mea, Anita Gulli e Francesca Marsaglia

07.10 – BOB: prove 3 e 4 bob a 2 uomini con Patrick Baumgartner e Robert Gino Mircea

08.00 – SCI DI FONDO – 15 km tc uomini con partenze ad intervalli con atleti tra Francesco De Fabiani, Davide Graz, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura

09.00 – SPEED SKATING: 10000 metri uomini con Davide Ghiotto e Michele Malfatti

10.00 – BIATHLON: 7.5 km sprint donne con quattro tra Michela Carrara, Samuela Comola, Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer

10.10 – BOB: prove 3 e 4 monobob donne con Giada Andreutti

10.45 – SALTO CON GLI SCI: trial round per qualificazione trampolino grande individuale uomini con Giovanni Bresadola

12.00 – SHORT TRACK: quarti di finale 1000 metri donne con Arianna Fontana

12.00 – SALTO CON GLI SCI: qualification round trampolino grande individuale uomini con Giovanni Bresadola

12.18 – SHORT TRACK: batterie 500 metri uomini con due tra Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser

12.55 – SHORT TRACK: semifinali 1000 metri donne con Arianna Fontana