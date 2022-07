La lotta al vertice della Fondazione per le Olimpiadi Milano-Cortina

E se sulle Olimpiadi avesse avuto ragione Virginia Raggi? È la naturale conclusione cui si giunge assistendo all’imbarazzante agonia della Fondazione incaricata di organizzare le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 che, oltre a essere in perenne ritardo su tutto, si è rivelata una portentosa macchina di veleni.

Gli amministratori coinvolti chiedono di vedere Draghi

Una situazione allarmante, che agli inizi di giugno ha spinto persino gli amministratori degli enti locali lombardo-veneti (Attilio Fontana e Luca Zaia, i due sindaci Beppe Sala e Gianpietro Ghedina e i presidenti delle rispettive province) coinvolti nella manifestazione a scrivere una lettera a Mario Draghi manifestando tutte le loro preoccupazioni e chiedendogli un incontro. Al vertice della Fondazione ci sono il presidente del Coni Giovanni Malagò, che tanto si è battuto, dopo lo schiaffo subito dall’ex sindaca di Roma, per portare in Italia almeno le Olimpiadi invernali. E Vincenzo Novari, l’amministratore delegato ormai finito nel mirino di Malagò, che non perde occasione per caldeggiarne con Palazzo Chigi la sostituzione.

L’incompatibilità tra Giovanni Malagò e Vincenzo Novari

Ma l’antipatia tra i due non è di oggi. Malagò non ha mai amato l’ex ad di H3G, che non era certo il suo candidato. La scelta del manager genovese fu fatta dall’allora ministro dello Sport Vincenzo Spadafora (oggi in gran spolvero come uno dei leader degli scissionisti 5 stelle) all’interno di una terna selezionata dai cacciatori di teste di Spencer Stuart. Da quel 6 novembre 2019 sono passati quasi tre anni e la Fondazione Milano-Cortina si è contraddistinta, da un lato, per la sostanziale immobilità, culminata nella incapacità del duo Malagò-Novari di raggiungere gli obiettivi di marketing annunciati. Dall’altro, per il particolare attivismo nella nomina di consiglieri, consulenti, studi legali, collaboratori e sindaci, che pullulano di nomi noti, tra cui spicca il Ragioniere Generale dello Stato, Biagio Mazzotta, nella veste di sindaco. Per dare un’idea, si pensi che i soli consiglieri di amministrazione, inizialmente previsti nel già pletorico numero di 22, sono recentemente diventati 26. Più o meno la rosa di una squadra di calcio, tanto per rimanere in ambito sportivo.

Il presidente del Coni vuole un nuovo ad per la Fondazione

Ma l’immobilità, oltre che un problema, può essere anche un’occasione. Ecco così che Malagò, pur essendo coinvolto, quale presidente, in ogni decisione, ha prima tentato di scaricare responsabilità e problemi sulla sottosegretaria alla Sport Valentina Vezzali. Poi ha assistito passivamente alle dimissioni della “sua” Diana Bianchedi dal Comitato di gestione della Fondazione. Infine, si é presentato da Antonio Funiciello, il plenipotenziario di Mario Draghi, per battere cassa e chiedere la sostituzione di Novari, diventato ai suoi occhi il capro espiatorio dell’inefficienza della Fondazione di cui lo stesso Malagò é presidente.Piatto ricco mi ci ficco, devono aver pensato dalle parti di Palazzo Chigi, ingolositi dalla nomina, ma sottovalutando i problemi giuridici ad essa connessi. Ne è derivata una fitta consultazione, ancora in corso, con lo stesso Funiciello, con Malagò che sta mettendo il veto su tutte le persone che non facciano parte della sua cerchia ristretta.

La strage dei candidati famosi

Così, in una giostra infantile di veti incrociati che va avanti da mesi, sono stati sacrificati, prima ancora di trovare la soluzione giuridica che consenta l’avvicendamento di Novari, Evelina Christellin, già presidente esecutivo di Torino 2006. Andrea Abodi, presidente del Credito Sportivo. Paolo Scaroni, presidente del Milan. Vito Cozzoli, amministratore delegato dell’arcinemica Sport e Salute. Angelo De Amici, consigliere di Cortina Infrastrutture spa. Alessandro Antonello, ceo dell’Inter. Alberto Baldan, ceo di Grandi Stazioni, e Gianfranco Battisti, ex ad di Ferrovie dello Stato. Ora siamo però alla stretta finale. Graditi a Malagò restano in campo Stefano Campoccia, vice presidente dell’Udinese e marito della sorella di Alessandro Benetton che lo stesso Malagò battezzò al vertice dei Mondiali di Sci di Cortina.

L’ipotesi Cattaneo e il ruolo di Palazzo Chigi

E, soprattutto, Flavio Cattaneo, che dopo quella di Italo treno ora condivide l’avventura di Itabus con Luca Cordero di Montezemolo, cui Malagò affidò la naufragata candidatura di Roma 2024. Curiosamente, gli stessi che furono tra i protagonisti del no di Virginia Raggi allo stesso Malagò, all’epoca apostrofati sprezzantemente anche dall’invettiva di Alessandro Di Battista: «Ritengo sia sufficiente guardare i volti di Malagò, Montezemolo e Caltagirone per capire di chi è il problema». Ma prima di ragionare del sostituto di Novari, occorre che Palazzo Chigi trovi la strada giuridica per la sua rimozione. Anche per evitare che sia lo stesso Malagò ad avere in mano l’unica opzione per sostituirlo, ovverosia sfiduciarlo nel pletorico consiglio di amministrazione. C’è chi giura che sia pronto a farlo, anche a costo di rinunciare a scegliere il nome del sostituto, purché Draghi e Funiciello lo ricompensino con una retromarcia sulla riforma dello sport targata Giancarlo Giorgetti che ha così ben funzionato ma che Malagò vede come il fumo agli occhi. Un premio, insomma, per aver contribuito alla immobilità e inefficienza della Fondazione. Ne vedremo delle belle.